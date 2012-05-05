Столичный храм «Всех святых воинов» подвергся нападению

4 мая в 17-30 более 30 молодых людей, вооруженных лопатами и топорами, применяя слезоточивый газ, совершили налет на храм "Всех святых воинов" в столичном парке «Победа» (Дарницкий р-н г. Киева), сообщает сайт Українська Православна Церква.

На момент нападения в храме был священнослужитель, который готовился к субботней Литургии. Всего на храмовой территории находилось 4 человека.

Сильно пострадало здание воскресной школы и домика охраны. Похищен весь электроинструмент. Телесные повреждения были нанесены директору парка «Победа».

Милиция задержала двух человек. Организатором нападения является общественная деятельница Инна Плотникова, которая назвала нападение "акцией гражданского неповиновения" с целью прекращения строительства храма на территории парка.