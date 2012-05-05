РПЦ играет положительную роль в жизни общества

В ходе еженедельного опроса специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что 64 процента россиян доверяют Русской Православной Церкви, и более половины (56 процентов) относятся с доверием к Патриарху Кириллу, сообщает ПРАВМИР.

Подавляющее большинство респондентов – 73 процента всех опрошенных – считают, что сегодня Русская Православная Церковь играет положительную роль в общественной жизни страны, и только 2 процента утверждают обратное.

На вопрос, встречали ли вы в последнее время в средствах массовой информации критику, либо негативную информацию о Русской Православной Церкви, 76 процентов граждан ответили отрицательно. А из 19-ти процентов, заметившими такие публикации, 8 процентов считают, что СМИ объективно излагают факты, и почти столько же (6 процентов) уверены – что это спланированная кампания.

Интересно, что среди опрашиваемых оказалось 68 процентов православных, 6 процентов мусульман, по 1 проценту на различные христианские конфессии и другие религии, и 20 процентов неверующих. Причем из позиционирующих себя православными лишь 4 процента строго и неукоснительно соблюдают хотя бы основные предписания Церкви.

Опрос ФОМ проводился 28-29 апреля в 43 субъектах Российской Федерации, 100 населенных пунктах, вопросы заданы 1500 респондентов.