РПЦ: Распространение в храмах политических листовок неприемлемо

Верующие люди могут иметь различные политические взгляды, однако распространение политических листовок, как и проведение публичных политических акций в храмах или возле них неприемлемо, заявил РИА Новости глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда.

Как стало известно ранее, около десяти человек во вторник вошли на территорию храма Христа Спасителя со стороны главного входа и разбросали листовки с призывом принять участие в "Марше несогласных" 6 мая. В настоящее ведутся поиски причастных к инциденту.

"Любые акции, перформансы, разбрасывание листовок, выступления "за" или "против" с привлечением Церкви - это попытка заставить Церковь делать то, что ей несвойственно, это нарушение смыслового сакрального пространства, входя в которое человек должен помнить, что здесь совершается евхаристия (причастие) и здесь надлежит "всякое житейское отложить попечение. Верующие люди могут придерживаться разных политических взглядов, могут выступать с различными политическими программами, поддерживать ту или иную позицию или выступать против той или иной политической программы. Но входя в храм, они вместе молятся, каются в своих грехах и причащаются у единой чаши. Они не могут привносить в храм, где все едины во Христе, то, что, быть может, вне храма разделяет их в силу различных гражданских убеждений. В последнее время активизировались попытки втянуть Церковь в некую политическую деятельность, политическую борьбу.

Цель любой политической борьбы - это стремление к власти, но Церковь по своей природе из этого процесса выключена, она к политической власти не стремится. При этом в Церкви ежедневно молятся за народ и за власть, которая обязана заботиться о благосостоянии народа. Молитва Церкви о власти - это молитва о том, чтобы Бог "дал разум, силы и нравственную чистоту тем, кто облечен мирской властью. Именно поэтому, когда Церковь критикует власть предержащих, это не критика с целью отобрать власть, а стремление указать на нравственные проблемы в действиях конкретных людей или системы", - сообщил Легойда.

Вместе с тем представитель РПЦ не видит острой необходимости усиливать охрану храмов.

"Мне кажется, если есть возможность охранять храм, то его следует охранять... И не забывать, что "сила Божья в немощи совершается", - сказал Легойда.

РИА Новости