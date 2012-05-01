Молодежные священники соберутся на третью конференцию в Крыму

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира III Всеукраинская конференция глав епархиальных молодежных отделов пройдет с 14 по 18 мая в г. Балаклава, АР Крым (Симферопольская епархия). На синодальные собрания приглашены священнослужители и миряне, которые отвечают за работу с молодежью в епархиях Украинской Православной Церкви, а также представители православных молодежных организаций и братств, сообщает Православіє в Україні.

Во время форума запланировано в частности обсуждение итогов деятельности Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью за прошедшие с предыдущей конференции месяцы (сентябрь 2011 - май 2012). Планируется представить новые проекты отдела - кампанию по профилактике наркомании «Жить здорово!", выездные молодежные форумы в регионах. С презентацией своей деятельности выступят координаторы проектов, действующих под эгидой Синодального отдела, а также представители епархиальных молодежных отделов и движений в регионах.