Сегодня в столицу прибудет чудотворная икона «Спас Чернобыльский»
05:44, 01 мая 2012Православие
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Будет находиться в Киеве по 9 мая
С 1 мая по 9 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в храме Всех святых, на месте строительства Кафедрального Собора Воскресения Христова, находиться чудотворная икона «Спас Чернобыльский». Святыня будет доставлена из Свято-Ильинского храма города Чернобыля, сообщает сайт Українська Православна Церква.
Во встрече и молебны, которые начнутся в 11.00, примет участие духовенство г. Киева во главе с викарием Киевской Митрополии епископом Макаровского Илария.
После этого в Галерее «Соборной» откроется уникальная выставка «Чернобыль: Люди - Места - Солидарность - Будущее», посвященная 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
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