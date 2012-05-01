Сегодня в столицу прибудет чудотворная икона «Спас Чернобыльский»

С 1 мая по 9 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в храме Всех святых, на месте строительства Кафедрального Собора Воскресения Христова, находиться чудотворная икона «Спас Чернобыльский». Святыня будет доставлена ​​из Свято-Ильинского храма города Чернобыля, сообщает сайт Українська Православна Церква.

Во встрече и молебны, которые начнутся в 11.00, примет участие духовенство г. Киева во главе с викарием Киевской Митрополии епископом Макаровского Илария.

После этого в Галерее «Соборной» откроется уникальная выставка «Чернобыль: Люди - Места - Солидарность - Будущее», посвященная 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.