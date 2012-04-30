Патриарх Кирилл посетил кафедральный собор Пловдива

В ходе визита в Болгарскую пправославную церковь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил пловдивский кафедральный собор во имя святой великомученицы Марины, сообщает Патриархия.ru.

В историческом центре Пловдива Его Святейшество встречала молодежь в национальных костюмах и тысячи горожан. Делегация Русской Православной Церкви и сопровождавший ее настоятель Подворья Московского Патриархата в Софии игумен Филипп (Васильцев) вместе с иерархами Болгарской Церкви митрополитами Пловдивским Николаем, Видинским Дометианом, Русенским Неофитом, Великотырновским Григорием, Плевенским Игнатием, Доростольским Амвросием прошли по улице отца Паисия к храму святой великомученицы Марины. Шествие предваряли хоругвеносцы и оркестр. Собравшиеся на улице жители города приветствовали гостей, восклицали: «Христос воскресе!», брали благословение, аплодировали. У храма Святейшего Патриарха Кирилла встречали клирики митрополии.

В соборе Его Святейшество приветствовал Святейший Патриарх Болгарский Максим. Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение благодарственного молебна.

На богослужении присутствовали глава администрации Пловдивской области Здравко Димитров, мэр Пловдива Иван Тотев, глава Дирекции по делам вероисповеданий Совета министров Республики Болгарии Эмил Велинов, представители русских общин в Болгарии.

По окончании богослужения с приветственным словом к Святейшему Патриарху Кириллу обратился митрополит Пловдивский Николай:

«В богатых сокровищницах наших славянских языков не хватает слов, чтобы выразить благодарность от священного клира и христолюбивой паствы Пловдивской епархии за честь, которую Вы оказываете своим присутствием среди нас».

Владыка выразил пожелание, чтобы такие визиты проходили чаще, свидетельствуя о полнокровном и непрестанном общении «между святыми Православными Церквами и православными христианами всех народов мира».

«История общения наших Церквей — это история солидарности, — отметил митрополит Николай. — В средние века, когда в наших диоцезах наступили трудные времена, на север двинулись ряды монахов и священников. Они несли с собой не драгоценности, даже не хлеб — они несли хлеб Жизни — слово Божие, записанное знаками славянской письменности».

В свою очередь предстоятель РПЦ приветствовал собравшихся:

«С чувством братской любви и единения во Христе ступили мы на землю единоверной нам Болгарии. Именно здесь, на этой земле, чувствуем мы особую духовную близость верующему народу сей страны, в том числе и в силу общности веры, в силу значительности событий, которые произошли в нашей общей истории.

Особые чувства испытываю я здесь, в этом историческом храме в городе Пловдиве. Трудно передать словами ощущение вечной юности благовестия Христова. Это благовестие прошло через разные исторические эпохи, через разные политические ситуации, возглашалось как в условиях свободы, так и условиях угнетения и достигло нас, людей, живущих в XXI веке.

Место, где мы находимся, — это древний город Филиппополь, помнящий проповедь святого апостола Ерма. Две тысячи лет прошло, и до сих пор посеянные апостолами слова Божественного откровения дают всходы, и благодать Божия, некогда почившая на жителях города Трех холмов, до сих пор приносит богатые плоды.

Сегодня стремление жить в соответствии с Божиим законом многими воспринимается со снисходительной улыбкой, а нередко — с удивлением или презрением. Некоторые даже воспринимают это стремление со злобой, потому что считают религиозные убеждения опасным пережитком прошлого. Но ничего не меняется: такое было, и когда пришел Господь Иисус Христос, когда проповедовали святые апостолы.

Каждый христианин должен понять, что нельзя совместить верность Христу с жизнью в соответствии с этими потребительскими ложными ценностями. Это совсем не значит, что все мы должны жить в пустыне, быть аскетами, ничего не покупать и ничем не пользоваться. В центре нашей жизни должен быть Христос, и тогда все остальное меняется, наполняется вечным и неизменным смыслом. Тогда человек обретает полноту жизни.

Пусть Господь хранит Болгарию, пусть Он хранит страны Святой Руси — Россию, Украину, Беларусь, Молдову и другие страны пастырского окормления Русской Православной Церкви. Пусть Господь приклонит милость Свою к граду сему и его жителям.

Хотел бы также приветствовать весьма значительную русскоязычную общину города Пловдива».

Затем предстоятели Русской и Болгарской Церквей в сопровождении архиереев и духовенства направились в резиденцию митрополита Пловдивского Николая, где состоялись трапеза и братское общение, по завершении которой Патриарх Кирилл оставил запись в Книге почетных гостей, отметив, что был рад посетить благодатную пловдивскую землю, омытую кровью русских воинов, жизнь свою отдавших за единоверных братьев и близкую их сердцу Болгарию.