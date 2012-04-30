Патриарх Кирилл напомнил: Православие — это мировоззрение

В ходе встречи с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым Патриарх Кирилл отметил актуальность православной традиции и Слова Божия для современности и политики.

В беседе с главой болгарского правительства 28 апреля Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что «Православие — это не только обычаи, традиции, но и мировоззрение». Очень важно, чтобы «оно воспринималось современными людьми, в том числе и политиками, не как что-то архаичное, а как то, на чем человек может основывать свою жизнь, деятельность».

Патриарх Кирилл убежден, что «одной из опасностей для христианской цивилизации, в том числе европейской, является восприятие христианских ценностей как того, что имело место в прошлом».

По мнению главы Русской Церкви, при таком восприятии религиозная мотивация вытесняется новыми «ценностями», которые не связаны с христианской традицией и провозглашают полную автономность человеческой личности. Такая ложно понятая «свобода» и разобщенность в понимании хорошего и плохого могут привести общество к тому, что им станет легко манипулировать с помощью информационных и финансовых потоков.

Святейший Патриарх Кирилл пожелал Б. Борисову, «чтобы связь с Церковью реализовалась в том числе и в деле защиты нравственных ценностей, которые сформированы Православием».

Премьер-министр Болгарии поддержал позицию Предстоятеля Русской Православной Церкви. Он отметил, что народ страны хранит глубокие православные традиции и веру.

«Следует также отметить, что за эти два-три года мы построили много новых храмов, отремонтировали десятки и сотни храмовых зданий, а также монастыри», — поделился он, отмечая положительные сдвиги в церковно-государственных отношениях. По инициативе Б. Борисова впервые в этом году Страстная пятница была объявлена выходным днем.

В ходе беседы также была затронута тема религиозного образования. Святейший Патриарх Кирилл рассказал о введении в российских средних общеобразовательных школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого учащимся предлагается по своему выбору ознакомиться с традиционными религиями России — Православием, исламом, иудаизмом, буддизмом.

ПРАВМИР