Владимир Легойда: Церковь не место для политических акций
Заявление информотдела РПЦ
Церковь не место для политических акций, заявил РИА Новости глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя несанкционированную акцию, которую пытались провести в воскресенье в храме Христа Спасителя оппозиционные активисты.
Организаторы акции заявляли, что акция будет аналогичной "панк-молебну" участниц группы Pussy Riot, которых сейчас обвиняют в хулиганстве. Акция должна была пройти в виде православного молебна.
"Церковь всегда открыта для тех, кто хочет прийти и помолиться, но это не место для политических акций", - сказал Легойда.
"Если это не молитва против кого-то или чего-то, а подлинная молитва, где единственный враг любого христианина - это грех, а не грешник, - для такой молитвы любой храм всегда открыт", - отметил глава информотдела РПЦ.
По его словам, люди приходят в церковь молиться о здравии и помощи Божией, за родных и близких, а не совершать политические действия.