Владимир Легойда: Церковь не место для политических акций

Церковь не место для политических акций, заявил РИА Новости глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя несанкционированную акцию, которую пытались провести в воскресенье в храме Христа Спасителя оппозиционные активисты.

Организаторы акции заявляли, что акция будет аналогичной "панк-молебну" участниц группы Pussy Riot, которых сейчас обвиняют в хулиганстве. Акция должна была пройти в виде православного молебна.

"Церковь всегда открыта для тех, кто хочет прийти и помолиться, но это не место для политических акций", - сказал Легойда.

"Если это не молитва против кого-то или чего-то, а подлинная молитва, где единственный враг любого христианина - это грех, а не грешник, - для такой молитвы любой храм всегда открыт", - отметил глава информотдела РПЦ.

По его словам, люди приходят в церковь молиться о здравии и помощи Божией, за родных и близких, а не совершать политические действия.

РИА Новости