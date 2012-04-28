УПЦ призывает верующих к молитве, а террористов к покаянию

Днепропетровск сотрясают взрывы - в течение дня, 27 апреля, четыре устройства друг за другом взорвались в общественных местах города. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Украины, пострадали 27 человек, в том числе 9 детей.

На месте происшествия работают взрывотехники МВД Украины, сотрудники СБУ и МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуаций классифицировали эту ситуацию как чрезвычайную, прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по статье «Теракт». Причины выясняются.

Комментируя информацию о взрывах в Днепропетровске, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО заявил:

«Терроризм и теракты осуждаются всеми традиционными религиями мира. И для христиан и для мусульман, и для иудеев является актуальной ветхозаветная заповедь «Не убий». Террорист сознательно нарушает эту заповедь и бросает вызов не только государству или обществу, но и Богу.

Церковь призывает всех верующих к молитве за скорейшее выздоровление пострадавших, а также за прекращение терактов и раскаяния организаторов и исполнителей взрывов в Днепропетровске. Одновременно мы молимся, чтобы государство достойно выполнило свою функцию обеспечения безопасности своих граждан».

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