Митрополит Владимир благословил строительство православной гимназии

Год назад митрополит Киевский и всея Украины Владимир благословил идею, предложенную общиной прихода Вознесения Господня г. Вишневое, по созданию православной гимназии с государственной аттестацией общеобразовательной средней школы. Учебное заведение должно быть названо в честь Святого Андрея Первозванного.

Сейчас Его Блаженство благословил своей подписью начало проектных работ и подготовку к строительству гимназии.

По предварительным технико-экономическим показателям проекта православная гимназия будет иметь четыре этажа, просторные спортивные, музыкальные, хореографические, художественные залы, студии. Общая площадь гимназии составит 19 619,20 кв. и будет рассчитана на 36 классов, а также полноценный спортивный стадион.

Українська Православна Церква