Готовится к выходу в свет новая богослужебная книга «Канонник»

Издательство Московской Патриархии выпускает в свет Канонник — книгу для ежедневного совершения молитвенного правила и подготовки к причащению Святых Христовых Таин. Особенности книги: традиционный состав, обширное дополнение, принцип изложения «всё на ряду», крупный церковнославянский шрифт, тонированная кремовая бумага, печать в две краски, качественный усиленный переплет с красивой орнаментикой, аналойный формат.

Наряду с Псалтирью Следованной, Правильником, Иерейским молитвословом, Канонник содержит извлечения из основных богослужебных книг Православной Церкви. Предыдущее издание было выпущено в виде репринта с дореволюционных образцов Издательским отделом Московского Патриархата в 1986 году (впоследствии книга переиздавалась в 1994 и 2007 годах без изменений).

Выходящее в свет издание — это наборная книга, созданная с применением современных цифровых технологий, отвечающая традициям церковных богослужебных печатных изданий XIX — начала XX вв. Ее основное отличие — выверенные тексты, совершенное шрифтовое и оформительское решение, невысокая цена.

Выпуская в свет новонаборные церковнославянские богослужебные книги, Издательство Московской Патриархии сохраняет преемственность церковного книгоиздания и работает над воссозданием прежнего разнообразия молитвенных сборников.

Издание осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриархия.ru