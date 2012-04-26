В Киеве состоится акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

По благословению Блаженнейшего митрополита Владимира 27 апреля в Воскресенском (Афганский) храме г.Киева состоится Международная патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», сообщает Синодальный отдел УПЦ по делам пастырской опеки воинов-интернационалистов.

В ходе мероприятия, организованного Всеукраинской общественной организацией «Закончим войну» совместно с Украинской Православной Церковью, состоится церемония передачи найденных на Черниговщине останков воинов, погибших в ВОВ, родственникам и представителям губернатора Архангельской области РФ.

Заупокойную панихиду совершит викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий. В мероприятии также примут участие исследователи ВОО «Закончим войну», представители Государственной службы Украины по делам инвалидов и ветеранов, Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти жертв войны и политических репрессий, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, представители Посольства РФ, духовенство, ветераны войны, ученики школ, общественность, представители СМИ.

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