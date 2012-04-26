Иерусалимский патриарх Феофил посетил Киево-Печерскую Лавру

25 апреля, во время пребывания в столице Украины, Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III посетил Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

У Святых врат обители Патриарха Феофила встретил управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан. Также на встрече присутствовали председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископы - Белогородский Николай, Львовский и Галицкий Августин, Яготинский Серафим, епископы - Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, Броварской Феодосий, Обуховский Иона, Секретарь Киевской Митрополии протоиерей Виталий Косовский, духовенство Лавры, столицы, преподаватели и студенты Киевских духовных школ.

Далее в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Патриарх Феофил возглавил молебен.

По завершении богослужения от имени Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха приветствовал Управляющий делами архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

В ответном слове Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви поздравил духовенство и верующих нашей Церкви с праздником Воскресения Христова, который сейчас продолжается, и в частности отметил:

«У нас сегодня была возможность обменяться пасхальными приветствиями и сказать друг другу "Христос Воскресе!" с достопочтенным и уважаемым иерархом, Предстоятелем Украинской Православной Церкви, которого почитают не только здесь в Украине, но который также является светочем для всего православного мира. В его лице мы увидели Воскресение Христово. Желаю, чтобы свет Христов просветил каждого из нас, чтобы мы передали это свет нашим ближним».

Українська Православна Церква