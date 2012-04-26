Митрополит Владимир встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир встретился 25 апреля в Киеве с Патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III, сообщает сайт Українська Православна Церква.

На встрече также присутствовали митрополит Почаевский Владимир, Председатель ОВЦС УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, представители дипломатического круга.

В разговоре Митрополит Владимир поздравил гостя с прибытием на украинскую землю и вспомнил встречи с Патриархом на Святой Земле. Также Владыка Владимир попросил у Патриарха Феофила благословения и молитв у Иерусалимских святынь.

В ответ Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви поздравил митрополита Владимира с Пасхой Христовой и пригласил отправить богослужения в Святой Земле.

«Мы всегда рады видеть Вас в Иерусалиме, таким образом мы показываем единство и наше единственное свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем", - отметил Патриарх Феофил.