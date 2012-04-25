Патриарх Кирилл призвал священников не участвовать в ток-шоу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не участвовать в ток-шоу и принимать решения, руководствуясь молитвой и духовным опытом, а не количеством "лайков" под постами в интернете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Московского патриархата.

Ранее патриарх уже призывал священнослужителей с осмотрительностью участвовать в дискуссиях в сетевых сообществах, так как "неосторожные, а порой эпатирующие высказывания отдельных клириков" бросают тень на всю Церковь.

"Я призываю священников не участвовать в ток-шоу. Часто неизвестно, ради чего туда идут - ради того, чтобы защитить человека или идею, или же себя пропиарить, или кого-то там победить и на лопатки положить. Это не наш стиль, это не наше слово. У нас есть миряне, которые могут, если пожелают, участвовать в ток-шоу, не подвергая Церковь порицанию, но защищая христианскую нравственную позицию. Потому что уйти полностью из сферы общественной теледискуссии было бы неверно", - цитирует сайт слова патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви также считает, что "поверхностные люди, в том числе, к сожалению, и некоторые, что в рясах" при оценке окружающей действительности нередко "склоняются к скороспелым и чаще всего ложным суждениям" и перестают руководствоваться молитвой и духовным опытом.

"Наша задача заключается в том, чтобы никогда не изменить ни Христу, ни тому делу, которое Он нам поручил. Поэтому для нас руководящим началом является не общественное мнение, не положительные или отрицательные отзывы о нас, не количество "лайков" в тех или иных интернетовских постах, а то, что Бог открывает нам в молитве и в духовном опыте", - убежден патриарх Кирилл.