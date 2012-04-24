В день Радоницы Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и поминовение усопших

Сегодня во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля.

Его Святейшеству сослужили: епископ Балтийский Серафим, викарий Калининградской епархии; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; столичное духовенство.

По окончании Литургии предстоятель Русской Православной Церкви совершил литию, за которой вознес молитвы об упокоении душ «усопших рабов Божиих приснопамятных ппредстоятелей Российския Церкви, строителей и правителей Святыя Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере и с прилежанием управлявших страною нашей, на месте сем упокоения и в иных местех погребенных».

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси