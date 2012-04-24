УПЦ проведет Всеукраинское собрание духовенства, которое опекает заключенных

Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира 26 - 27 апреля 2012 года в Киево-Печерской Лавре проводит собрание духовенства Украинской Православной Церкви, которое занимается осужденными к лишению свободы.

Как сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины, собрание будет посвящено теме «Современная практика пастырской работы в местах лишения свободы. Сотрудничество с общественными и благотворительными организациями».

Задачей форума тюремного духовенства является обсуждение организационных аспектов предоставления духовно-пастырской, моральной и благотворительной помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы, обмен опытом, наработка вариантов взаимодействия государственных, общественных и религиозных организаций.

На собрании будет представлен опыт оказания духовной опеки различным категориям осужденных, обсуждены вопросы взаимодействия с представителями Государственной пенитенциарной службы Украины для плодотворного использования приемлемых современных достижений сотрудничества Церкви и пенитенциарных учреждений.

Во время собрания планируется открытие Всеукраинской выставки работ художественно-прикладного творчества осужденных «Пасхальная писанка» в лектории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Организаторами выставки являются Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы совместно с Государственной пенитенциарной службой Украины и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

Аккредитация прессы для освещения собрания духовенства проводиться по тел. / факс: (044) 255-12-59, (095) 387-61-24,

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