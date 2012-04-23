Завершено переиздание книг Ветхого Завета

В Издательстве Московской Патриархии завершилось переиздание книг Ветхого Завета в русском переводе профессора Казанской духовной академии П. Юнгерова (1856-1921), сообщает .Патриархия.ru

В первый том, опубликованный в 2005 году, вошли книги больших пророков.

Второй том (2006 г.) содержит книгу пророка Даниила и книги двенадцати малыx пророков.

В третий том «Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова. Учительные книги» (М., 2012) вошли переводы канонических учительных книг (Иов, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст, Песнь песней) и первых 24 глав книги Бытия.

Комментированный перевод, публикуемый параллельно с церковнославянским текстом, выполнен, в отличие от русского Синодального перевода, не с еврейского (масоретского), а с греческого текста Семидесяти толковников (Септуагинты). При подготовке последнего тома проведена дополнительная работа по сверке аппарата с фототипическими публикациями древнейших рукописей и новейшими критическими изданиями.

Книга сопровождается предисловием редактора, избранной библиографией к каждому разделу (русская литература отражена по возможности полнее) и рядом указателей ко всем томам.

Издание осуществлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и адресовано как преподавателям, студентам и переводчикам, так и всем христианам, изучающим Священное Писание.

