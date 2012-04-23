В молитвенном стоянии в Москве участвовали более 50 тыс человек

Свыше 50 тысяч человек приняли участие в молитвенном стоянии в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени у храма Христа Спасителя в Москве, сообщила патриаршая пресс-служба.

Молебен у храма Христа Спасителя перед оскверненными святынями, которые вынесли к народу - иконами из Великого Устюга, пострадавшими от рук вандала, и перед поклонным крестом из Невинномысска, а также перед частицей ризы Господней и ризы Богородицы - возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я благословляю никогда и ни при каких обстоятельствах не реставрировать эти иконы. Пусть знаки, нанесенные на них, постоянно напоминают нам о невидимой брани, которую каждый христианин должен вести в первую очередь самим с собой, со своими грехами, утверждаю правду Божью», - сказал после совершения молебна глава РПЦ.

Православие.Ru