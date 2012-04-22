Глава УПЦ возглавил чин прославления в лике святых схиархиепископа Антония (Абашидзе)

Сегодня, в Фомино Воскресенье, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, сообщает сайт Українська Православна Церква .

Его Блаженству сослужили: наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, председатель ОВЦС УПЦ, ректор Киевских духовных школ архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы - Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, а также духовенство монастыря в священном сане.

Во время Малого входа Блаженнейший Митрополит Владимир по случаю 20-летия Предстоятельского служение Украинской Православной Церкви на Кафедре Киевских митрополитов и внимание к церковным заслугам возвел в сан архиепископа епископа Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

За богослужением состоялся чин причислении к лику местночтимых святых Киевской епархии схиархиепископа Антония (Абашидзе) (+1942). После того, как архиепископ Александр зачитал решение Священного Синода УПЦ от 14 июня 2011 года (журнал № 21) о внесении схиархиепископа Антония в святцы нашей Церкви, а архиепископ Антоний ознакомил духовенство и верующих с житием святого, на середину храма было вынесено его иконописное изображение, после чего Блаженнейший Владыка, архипастыри, духовенство и миряне поклонились мощам новопрославленного святого.