Сегодня Патриарх Кирилл возглавит молебен в защиту веры и поруганных святынь Церкви и ее доброго имени, совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Перед началом молебна, который возглавит Святейший Патриарх Кирилл в сослужении архипастырей и духовенства, из Храма Христа Спасителя крестным ходом будут вынесены ковчег с частицей Ризы Господней и Гвоздем Креста Господня, а также святыни, которые подверглись осквернению: поклонный крест из Покровского кафедрального собора г. Невинномысск Ставропольского края, икона из храма Прокопия Праведного г. Великого Устюга Вологодской области и Казанская икона Божией Матери из храма Георгия Победоносца г. Великого Устюга, прострелена пулями в начале 20-х годов XX века.

Божественная литургия и молебен будут транслироваться на многочисленных экранах, установленных перед Храмом Христа Спасителя.

Также молебны пройдут во всех кафедральных соборах епархий Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

С призывом провести молебны в защиту веры и поруганных святынь обратился 3 апреля 2012 Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви.