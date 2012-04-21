Нескучный сад

Святые отцы о поминовении усопших

Традиция поминовения усопших существует в христианской Церкви с самого ее основания. Доказательство тому содержат древние литургии и свидетельства святых отцов и учителей Церкви. Св. Дионисий Ареопагит: «Священнослужитель творит молитву над усопшим и, по молитве, целует его, а затем – все предстоящие; в молитве же просят бесконечную благость Божию, да простит (Бог) усопшему все грехи, по немощи человеческой соделанные, и упокоит его в свете и стране живых, в недрах Авраама, Исаака и Иакова, в месте, откуда удалены всякая болезнь, печаль и воздыхание...» И далее: «Об упомянутой молитве, которую произносит священнослужитель над покойником, пришедшее к нам от наших богодухновенных наставников предание изложить необходимо».

Святой Афанасий Великий: «Богоглаголивые апостолы, освященные учители и духовные отцы, по достоинству их, будучи исполнены Божественного Духа и по мере вместимости воспринявшие исполнившую их восторга силу Его, богодухновенными устами богоугодно учредили литургии, молитвы и псалмопения и годичные воспоминания об усопших, каковое обыкновение благодатию Человеколюбивого Бога даже доныне усиливается и распространяется от восток солнца до запад, на севере и юге, в честь и славу Господа господствующих и Царя царствующих».

Святой Григорий Нисский: «Ничего без рассуждения, ничего бесполезного не передано от Христовых проповедников и учеников и не принято повсеместно Церковью Божией, но это есть дело весьма богоугодное и полезное – при Божественном и Преславном Таинстве совершать поминовение усопших в правой вере» (там же, у святого Иоанна Дамаскина).

Святой Иоанн Златоуст: «Не напрасно узаконено апостолами творить перед Страшными Тайнами поминовение усопших: они знали, что великая бывает от сего польза для усопших, великое благодеяние» (беседа 3-я на Послание апостола Павла к филиппийцам). «Не напрасно бывают приношения за усопших, не напрасно моления, не напрасно милостыни: всё это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга» (Беседа 21-я на Деяния апостольские).

Почему поминовение благотворно для усопших?

Вот что пишет о поминовении усопших св. Иоанн Кронштадтский: «Некоторые говорят: к чему поминовение имен усопших или живых при молитве за них? Бог, как всеведущий, и сам знает эти имена, знает и нужды каждого. Но так говорящие забывают или не знают важности молитвы, не знают, как важно от сердца сказанное слово, - забывают, что правосудие Божие и милость Божия преклоняются нашею сердечною молитвою, которую Господь, по благости Своей, вменяет как бы самим умершим или живым в заслугу, как членам единого тела Церкви. - Такие не знают, что и Церковь первородных, на небесех написанных [Евр. 12, 23], по любви своей постоянно молится за нас Богу, - и именно упоминает пред Богом особенно о именах тех людей, которые молятся им, - равное за равное. Мы поминали их, они - нас. А кто не поминает по любви своей ближних своих в молитве, тот сам не будет помянут и сам не удостоится поминовения. - Много значит на молитве одно слово веры и любви. Много может молитва праведного [Иак. 5, 16]» (Моя жизнь во Христе. Том 2. Запись 1229)

В писаниях древних отцов и учителей церкви мы находим объяснения тому, почему наши молитвы могут быть спасительны для скончавшихся собратьев наших.

Святой Кирилл Иерусалимский: «Хочу я вас и примером уверить, ибо я знаю – многие говорят: какая польза душе, с грехами или без грехов отходящей от мира сего, если она поминается в молитве? А что, если бы какой царь послал досадивших ему в ссылку, а их ближние потом, сплетя венец, принесли бы ему оный за терпящих наказание, то не сделал ли бы он им облегчение наказания? Таким образом, и мы за усопших, если они и грешники, принося Богу молитвы, не венец сплетаем, но Христа, закланного за наши согрешения, приносим, умилостивляя за них и за нас Человеколюбца Бога».

Святой Иоанн Златоуст: «Когда весь народ и священный собор стоят с простертыми к Небу руками и когда предлежит Страшная Жертва, – как не умилостивим мы Бога, молясь за них (умерших)? Но это о тех только, которые в вере умерли».

И в другом месте: «Есть еще, поистине есть возможность, если хотим облегчить наказание скончавшемуся грешнику. Если будем творить о нем частые молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит нас. Если Он ради апостола Павла спас других и ради одних щадил других, то как не сделает того же самого и для нас?»

Блаженный Августин: «Не должно сомневаться, что молитвы Святой Церкви, Спасительная Жертва и милостыни, совершаемые за души умерших, вспомоществуют им к тому, чтобы Господь был к ним милостивее, нежели, сколько заслужили они по грехам своим. Ибо вся Церковь соблюдает это, как переданное от отцов, чтобы о скончавшихся в общении Тела и Крови Христовой молиться, когда воспоминаются они в свое время при самом Жертвоприношении, и выражать то, что Жертва приносится за них. Кто также усомнится, что и дела милосердия, совершаемые для умилостивления за них, приносят пользу тем, о которых не всуе (не напрасно) воссылаются Богу молитвы?»

Святитель Феофан, Затворник: «Участь отшедших не считается решенною до всеобщего суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденными окончательно; и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие. У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарства. Тут нужна ей (душе) помощь! Станьте тогда в этой мысли, и вы услышите вопль её к вам: "Помоги!" - вот на что вам надлежит устремить всё внимание и всю любовь к ней. Я думаю, самое действительное засвидетельствование любви будет, если с минуты отхода души вы, оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь где можно, погрузитесь в молитву о ней в новом её состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так, будьте в непрестанном вопле к Богу - ей о помощи в продолжении шести недель, да и далее…».

Радоница

То, что молитвенное общение возможно и поминание одними людьми других приносит пользу, говорит о самом отношении Творца к своему творению. Если поминающий уже находящемуся за гранью жизни желает спасения, то тем более желает того Господь, любящий Отец наш. В ветхозаветной истории известны случаи поминовения умерших, принесения за их души жертвы Богу.

Неслучайно один из дней поминовения усопших называется Радоница. Она празднуется во вторник второй недели после Пасхи. Пасха - время радости всех христиан, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью. В этот день мы вспоминаем, что Господь Своей смертью и Воскресением низложил ад. Именно поэтому, чтобы связь живого общения любви не прервалась, возможно поминать ушедших в мир оной, молясь о наилучшей для них загробной участи Богу. Вот что говорит про поминовение св. Иоанн Кронштадский:

Дни особого поминовения усопших

Суббота традиционно посвящена в Церкви поминанию святых и умерших. Есть дни, преимущественно посвящённые поминовению усопших.



Вселенская родительская суббота (За неделю до Великого поста)

Родительская суббота 2-ой недели Великого поста.

Родительская суббота 3-ой недели Великого поста.

Родительская суббота 4-ой недели Великого поста.

Радоница. Вторник второй недели после Пасхи.

Троицкая родительская суббота, день накануне дня св. Троицы. Праздник св.Троицы, или Пятидесятницы - это день образования Церкви Христовой, сообщества верных, которые во взаимной любви могут оказывать друг другу молитвенную помощь не только при жизни, но и после смерти.



Помимо общепринятых дней поминовения есть и дни памяти местного значения, например, день Куликовской битвы, иначе называемый Димитриевская Родительская суббота. Он празднуется накануне дня Димитрия Солунского и изначально был приурочен ко дню битвы на Куликовом поле. Первоначально в этот день поминали всех павших в Куликовском сражении, но позже он сделался днем памяти всех усопших в вере.

Существует также древний христианский обычай особо поминать умершего на:

Третий день. Поминовение усопшего в третий день после смерти совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и в честь Пресвятой Троицы.

Девятый день. Поминовение умершего в этот день бывает в честь девяти чинов ангельских, которые, ходатайствуют о помиловании преставившегося.

Сороковой день. Это тоже знаковое число в Церковной истории Ветхого и Нового завета. Сорокадневный период весьма знаменателен в истории и предании Церкви как время, необходимое для приуготовления, для принятия особого Божественного дара благодатной помощи Отца Небесного. Пророк Моисей удостоился беседовать с Богом на горе Синай и получить от Него скрижали закона лишь после сорокадневного поста. Израильтяне достигли земли обетованной после сорокалетнего странствия. Сам Господь наш Иисус Христос вознесся на небо на сороковой день по воскресении Своем. Принимая все это за основание, Церковь установила совершать поминовение в сороковой день после смерти, чтобы душа преставившегося взошла на святую гору Небесного Синая, удостоилась лицезрения Божия, достигла обетованного ей блаженства и водворилась в небесных селениях с праведными.

«Усопшие не вдруг свыкаются с новою жизнию. Даже и у святых некое время держится земляность. Пока-то она выветрится, требуется время большее или меньшее, судя по степени земляности и привязанности к земному. Третины (третий день по смерти), девятины (девятый день) и сорочины (сороковой день) указывают на степень очищения от земляности» Свт. Феофан Затворник.

Также принято отмечать годину смерти. В такие дни хорошей помощью для умершего считается милостыня за него и молитва в храме.

Способы поминовения усопших христиан

Поминовение человека начинается с его отпевания, на третий день после смерти. Отпевание - это определённый свод молитв и песнопений, в которых поминается ушедшая в вечность душа человека. Церковь возносит молитвы о нём, моля Бога о наилучшей участи для человека, испрашивая прощение его грехов и вселения души его в места, где ей будет спокойно и радостно, где она сможет иметь общение с Богом и святыми.

«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но Жизнь бесконечная» (из песнопений панихиды, заупокойной службы).

Отпевание не единственная служба, которая предназначена для поминовения усопших. Существуют также молебны, на которых можно поминать умерших близких, и, самое важное, поминовение во время литургии, когда за каждого поминаемого человека извлекается частичка из просфоры и омывается Кровью Господа Иисуса Христа, в надежде, что Господь даст облегчение и радость спасения всем поминаемым.

О необходимости поминовения именно в храме говорили многие святые отцы. «Пока ты, мать, жива, то ты еще очень много можешь сделать для своего чада. Молись, подавай за него литургию и милостыню. У Бога нет мертвых, у него все живы», — говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин) одной своей духовной дочери.

Поминовение младенцев

Над младенцами, умершими во Святом крещении, совершается особое отпевание, как над непорочными, безгрешными. Церковь не молится об оставлении грехов умерших, а только просит сподобить их Царствия Небесного. Младенцы сами не сделали ничего, чем могли бы заслужить Небесное Царство, но они во Святом Крещении очистились от прародительского греха; соделались непорочными и наследниками Царствия Божия. По этой причине поминать их надо, не молясь о прощении грехов их, но скорее для собственного утешения матери, сохраняя живую молитвенную связь с ребенком, поминая его в молитве храмовой и личной.

Поминовение тех, кто умер не своей смертью

В песнопениях Троицкой Родительской субботы есть слова, в которых Церковь просит, чтобы Господь возложил Свою милость и на тех, кто сам покончил с жизнью, но при этом в храме не происходит поименного поминовения их. За самоубийц можно молиться родным самостоятельно на домашней молитве, прося, чтобы Господь оказал милость грешникам.

За тех, кто умер насильственной смертью, также есть ряд специальных молитв, в которых сугубо поминается душа человека, просится у Господа оставление грехов его, за которые он, возможно, не успел принести покаяния, поскольку жизнь его была несвоевременно прервана.

«В службе отпевания есть трудные моменты. Нужно собрать всю нашу веру и всю нашу решимость, чтобы начать эту службу словами: «Благословен Бог наш!...» Порой это предельное испытание для нашей веры. “Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно”, — сказал Иов. Но это нелегко сказать, когда мы раздираемся сердцем, видя, что тот, кого мы любим больше всего, лежит мертвым перед нашим взором. А затем следуют молитвы, полные веры и чувства реальности, и молитвы человеческой хрупкости; молитвы веры сопровождают душу усопшего и приносятся перед лицом Божиим как свидетельство любви. Потому что все молитвы об усопшем являются именно свидетельством перед Богом о том, что этот человек прожил не напрасно. Как бы ни был этот человек грешен, слаб, он оставил память, полную любви: все остальное истлеет, а любовь переживет все. Вера пройдет, и надежда пройдет, когда вера станет видением и надежда — обладанием, но любовь никогда не пройдет» (митрополит Антоний Сурожский, «Смерть»).