От Киево-Печерской Лавры стартует автопробег

Автопробег в составе 20 автомобилей начнется 18 июля 2012 года от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, после напутственного молебна. В дальнейшем к украинской колонне присоединятся экипажи из России и Белоруссии. Его маршрут: Киев - Москва - Северодвиньск (Архангельская область) - Североморск (Мурманская область) - Санкт-Петербург - Киев. Девиз акции: «Победили вместе», сообщает kplavra.ua.

Согласно плану автопробега его участники посетят православные святыни (монастыри и храмы), а также места захоронения защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении воинского долга.

26 апреля на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Всеукраинской общественной организацией «Всеукраинская ассоциация ветеранов-подводников» будет проведена акция по взятию и освящению земли для установления её у иконы «Собор преподобных старцев Печерских», которые будут переданы в храмы и монастыри по маршруту автопробега.