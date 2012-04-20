Опубликована программа V Фестиваля СМИ православных

Ведущей темой V Фестиваля СМИ православных, который состоится с 7 по 12 мая 2012 года в Донецкой епархии, определено «Участие епархиальных СМИ в общецерковных информационных проектах», сообщает Православіє в Україні.

Юбилейный фестиваль в этом году встретит участников особой программой: актуальные рабочие встречи, мастер-классы по направлениям (теле-, радио, пресса, интернет, пресс-службы), круглый стол на тему «Священник в Интернете и на экране», семинар-практикум вопросам особенностей работы нишевых и корпоративных СМИ, а также традиционная фестивальная часть с парадом презентаций новых проектов и смелых творческих решений, воплощенных в течение года. Рабочие заседания и круглые столы будут проходить на этот раз в монастырях Донецкой епархии.

В программе фестиваля запланировано паломничество к святыням Донбасса - Успенская Святогорская Лавра, Николо-Васильевский монастырь в с. Никольское, храмы Донецка и Макеевки, а также неформальное общение с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом и викарием Донецкой епархии - архиепископом Святогорским Арсением и епископом Макеевским Варнавой.