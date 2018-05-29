Презентация журнала «Фома в Украине»: «Мы за разговор по сути»

В УНИАН 19 апреля состоялась пресс-конференция по поводу выхода первого номера журнала «Фома в Украине».

Руководитель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, главный редактор издательского дома «Фома» Владимир Легойда

О ЧЕМ МЫ ХОТИМ ГОВОРИТЬ?

С чем наш журнал приходит к читателю, о чем мы хотим говорить? В свое время мы взяли для себя девиз: показать красоту Православия. Мы не собирались ни с кем бороться, не собирались никого переубеждать. Мы – это небольшая группа друзей, которые обрели веру в середине 90-х годов.

И сейчас мы пытаемся в новом журнале говорить о самом главном, о том, с чем приходит в этот мир христианство. Вы знаете, есть такой стереотип, особенно среди молодых людей, они говорят: «Вот, мы пойдем в церковь, а там нас заставят: это не ешь, это не носи, с этим не встречайся…» Это такой стереотип, который не учитывает одну важную вещь: христианство не про то, каким человек был, и даже не про то, каким человек есть. Все христианство и все Евангелие о том, каким он может стать, если следовать Христу. А он и может стать, подобным Христу. И это, мне кажется, и есть самый главный месседж, с которым мы обращаемся к читателю, к людям сомневающимся.

ГРЕШНИК – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ

Причем мы себя от сомневающихся не отделяем. Потому что человек, который ни в чем не сомневается, наверное, уже не совсем живой человек. То есть, это, прежде всего, разговор личный. Мы говорим, что «Фома» - это журнал, обращенный не к аудитории, а к читателю, к каждому конкретному человеку. Но при этом, это еще разговор о том, как вера меняет человека, как она меняет мир вокруг. Потому что очень многое в культуре, что нам кажется привычным, мы не связываем с христианством, на самом деле, стало возможным благодаря именно тому, что христианство появилось в истории человечества. Христианство – это весть о подлинной свободе, которая только человеку доступна.

Мы, христиане, считаем, что человека порабощает грех. А что такое грех? Это слово, которое тоже трудноуловимо в современном мире. Многие против него восстают: «Почему считают, что мы грешники?»

Если перевести с греческого, то один из возможных переводов слова «грех» - это "промах". То есть грешник – это человек, который не попадает в цель. И вот христианство - это возможность, простите за такое стилистическое снижение, стать метким стрелком. Это возможность попадать в цель, в цель реализации человека, в цель того, чтобы человек стал подлинно, по-настоящему свободным.

ХРИСТИАНСТВО ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА С КОЛЕН

Недавно, в интервью одному из телеканалов, святейший Патриарх Кирилл сказал о том, что христианство поднимает человека с колен. Есть такой стереотип, что в Церкви ставят на колени. Действительно, заходим, смотрим: вот люди стоят на коленях. Но на самом деле, на колени человека ставит грех – зависимость от каких-то своих страстей, пристрастий. От того, что человек не может избавиться. От представлений, что есть подлинные ценности, и от ложных представлений. А вот вера и христианство – поднимают человека с колен.

И вот сегодня, в эти светлые Пасхальные дни, мы как раз и говорим о том, что это освобождение возможно. И подтверждением этого является то, что в Православной Церкви от Пасхи и до Троицы не совершаются коленопреклонные молитвы в храмах. Это символ того, что Христос освободил человека, Он победил грех, смерть и все то, к чему грех приводит.

...Украина – это моя родина, мои родители и родственники живут здесь, и я из одного дома приехал в другой дом, и очень надеюсь, что мой первый дом – он так же радостно примет «Фому», как когда-то принял второй.

Зустрічайте «Фому» в Україні!

Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко

НАЧИНАЕТСЯ АПОСТОЛЬСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЖУРНАЛА ПО УКРАИНЕ

Очень символично, что "Фома" приходит в Украину как раз накануне Фоминой недели: на этой неделе Церковь будет воспоминать апостола Фому (Фомина неделя, Антипасха - христианский праздник, который отмечают в следующее воскресенье после Пасхи. - УНИАН). Мы имеем как раз апостольское служение журнала «Фома». И нам очень приятно, что начинается апостольское путешествие журнала по Украине. Журнал получил благословение предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Владимира и включен в список СМИ, рекомендованных для распространения в УПЦ. Таким образом, наш список пополнился совместным международным проектом. Мы рады, что благодаря «Фоме» и наши издания, такие как «Отрок», «Самаритянка», «Шишкин лес», «Радость моя» - к ним тоже будет привлечено внимание. И надеемся на сотрудничество редакции «Фома в Украине» с изданиями, которые выходят в УПЦ.

Одновременно хочу сказать, что наш отдел почти не занимался выходом журнала «Фома в Украине», мы должны поблагодарить ту инициативную группу – украинцев, верующих нашей Церкви, которые пожелали создать этот проект, о котором мы давно мечтали. Многие знают, что я давно говорил: «Вот если бы был журнал «Фома в Украине…» И эта мечта осуществилась, и мы приветствует «Фому в Украине», и надеемся, что это будет продолжение той многолетней истории: это будет настоящее общение, это будут глубокие тексты, актуализированные для нас, для Украины.

Руководитель проекта «Фома в Украине» Антон Никитин

ЖУРНАЛ "ФОМА" - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ПО СВОЕМУ ДУХУ

Расскажу об истории появления этого проекта. Когда мы познакомились с Владимиром Романовичем, уже тогда четко осознали необходимость того, чтобы в Украине был такой журнал. Мы испытываем дефицит определенного общения, мы испытываем дефицит определенного чтива, которое дает альтернативу, возможность иначе посмотреть на вещи. Испытываем отсутствие журналов, которые можно взять в руки, пролистать, прочесть, вернуться к ним еще раз, найти для себя что-то новое. Со временем мы узнали, что есть группа инициативных людей, которая хочет, чтобы в Украине был этот журнал.

Я очень рад тому, что наши жизненные пути пересеклись, и мы смогли сегодня презентовать этот красивый журнал. Это журнал с очень серьезным образовательным и содержательным цензом. Здесь нет проходных статей, здесь нет случайных авторов. Здесь лучшие православные публицисты всего постсоветского пространства. Тем не менее, есть такая особенность, мы все являемся заложниками стереотипов определенной эпохи, когда такой журнал является чем-то несоответствующим законам светского общества.

В редакции много светских людей, которые помогают, которые искренне переживают за этот журнал, являются его авторами. Журнал четко структурирован, он имеет понятное содержание. Это журнал, в котором православные авторы понятным и доступным языком говорят о красоте православия, не только о вере, но и о культуре, о музыке, об общественных проблемах. Он отвечает на вопросы, которые интересуют многих.

В этом журнале нет конфликта, нет политики, нет привычных нам тем, которые разъединяют людей. Это журнал Евангельский по своему духу. Это журнал не только для православных верующих, но и для сомневающихся - в широком смысле этого слова, Конечно, в основном, для людей, которые хотят верить, которые искренне к этому относятся, в силу обстоятельств имеют сомнения или не имеют душевных сил, для того, чтобы изменить свою жизнь, стать лучше, начать делать больше добрых дел, по-другому относиться к людям, сильнее любить других, часто - вопреки. Это журнал для украинского читателя.

Журнал «Фома в Украине» уже сегодня стал больше, чем проектом. Вслед за российским «Фомой» мы сделали рубрику, которая называется «У вас будет ребенок», и вместе с порталом «Сиротству – нет!» рассказываем о детях, которые могут быть усыновлены. Мы рассказываем о том, что необходимо по-другому относится к этой проблеме, необходимо обращать на нее внимание. Уже сегодня есть люди, которых мы называем «друзья Фомы», они помогают бесплатно распространять журнал в больницах, в городских библиотеках, в тюрьмах, там, где люди стеснены в средствах, находятся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в собеседнике, который может дать им совет. Поэтому я сегодня смело могу сказать, что этот проект объединяет людей, что у этого проекта много единомышленников. Я хочу искренне пожелать добра, процветания, и поблагодарить всех за поддержку этому проекту.

В чем отличие российского «Фомы» от «Фомы в Украине»?

Владимир Легойда: Есть причины, связанные с техникой подписки. Не так просто привозить, распространять, все это требует дополнительных усилий. Есть закон журналистики: читатель должен видеть в журнале себя, тогда он охотнее отзывается. Конечно, мы говорим о таких проблемах, что не важно, где человек живет – в Донецке или в Калуге. Но есть темы, связанные с особенностями культуры…

Когда мы обсуждаем обложку, то предполагаем, что там должно быть лицо, понятное читателю. И не всегда лицо с обложки российской версии журнала будет правильным для украинской.

«Фому» иногда сравнивают с глянцем. На самом деле, мы используем только один глянцевый ход: публикуем интервью известных людей, в которых они говорят о своем пути к вере. И это для большинства читателей неожиданно.

В мире глянца, где все кричат: «А как вы пришли к первой жене?», «А как вы усыновили восьмого ребенка?», «А что вы думаете о водке?..». И вдруг такой тихий голос: «А что вы думаете о вере?», «А как вы пришли к Богу». И это совершенно неожиданная вещь, и приглашение к разговору о главном.

Почему звезды? Потому что люди, которых мы видим с экранов телевизоров, они воспринимаются человеком как родственники – они все нам знакомы. И когда эти родственники начинают говорить, может быть что-то, чего ты не ждешь – это очень важно. И мне кажется, что в журнале должны быть лица понятные и близкие людям, которые живут здесь.

Антон Никитин: Здесь много публикаций украинских авторов, которые пишут о том, что близко и понятно нашему читателю. Лица с обложки первого журнала – это белорус Гостюхин, серб Кустурица, россиянин Дюжев… Авторы не имеют прописки, и это не важно - это люди общие по духу и по идее. В русской версии журнала «Фома» часто печатались наши авторы. В украинской версии их будет больше.

Владимир Легойда: Для нас никогда журнал не был просто информационным или просветительским проектом. Мы всегда хотели, чтобы появился мостик между словом и делом: между рассказами о вере - и конкретными делами. И вот эта рубрика «У вас будет ребенок», в сотрудничестве с проектом «Сиротству – нет!» - это один из шагов. Есть в журнале путеводитель, в котором рассказывается, кому требуется помощь. И конечно, логичнее и правильнее для украинского читателя, чтобы это были люди, которые живут здесь, и которым помощь нужна здесь и сейчас.

С чего нужно начать «Фоме в Украине»?

Владимир Легойда: «Фома в Украине» уже начат, и у меня есть ощущение, что первый блин не вышел комом. Мы с трепетом ждем первых отзывов и критики. Критика говорит о том, чего на страницах журнала не хватает.

Что касается развития проекта, мы верим и надеемся, что «Фома в Украине» состоится как некоторое культурное явление. Я бы видел два пути развития: первый – это мультимедийный – продукт, который будет давать больше возможностей; второй – это проекты-спутники. У нас есть детская серия, которая пользуется большим спросом: «Настя и Никита» – это книги, которые выходят в формате журнала, ориентированные на детей. Дефицит детской литературы – это серьезная проблема сегодня.

Антон Никитин: Уже сейчас, на этапе своего запуска, «Фома в Украине» является больше, чем журналом. Первое, с чего бы хотелось начать, когда мы станем на ноги, чтобы этот проект заговорил на украинском языке. В дальнейшем - выпускать книги, делать радио-проекты. Есть опыт создания телевизионных программ, круглых столов. Там, где есть содержание, где есть единомышленники, есть о чем говорить, и что делать вместе. И я верю, что этот проект будет заметен не просто как журнал.

Будут ли раскрываться в украинской версии журнала «Фома» острые вопросы о жизни Церкви?

Владимир Легойда: Журнал «Фома» всегда был разговором на чистоту. Мы никогда со своим читателем не играли в поддавки, не пытались агитировать, и всегда давали возможность высказаться, при этом у нас было несколько табу: мы не боролись с сектами – потому что невозможно быть морем – писать обо всем… Как нам сказал один священник: «Будьте просто волной. Вы океаном все равно не станете». У всякого проекта есть лицо, наш девиз - показать красоту православия. Мы не избегали полемики, но наш разговор на чистоту был всегда о самом главном. Мы за разговор по сути, и готовы держать ответ за каждое сказанное слово. Кому интересна мышиная возня – пусть они в ней возятся.

Где можно будет приобрести журнал?

Антон Никитин: Журнал присутствует в церковной сети, в епархиях УПЦ, а также в светской сети – это киоски «Союзпечать», и в сети «Твоя пресса».

Справка УНИАН. «Фома в Украине» - самостоятельный проект, который воплощает идеи журнала «Фома» – популярного православного издания для широкой аудитории на постсоветском пространстве. Журнал «Фома» - ежемесячное культурно-просветительское и информационно-аналитическое издание. Его основная тематика: рассказы о христианстве и его роли в культурной и общественной жизни.

С апреля журнал «Фома в Украине» доступен украинскому читателю.

Издание благословили Предстоятель РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Предстоятель УПЦ митрополит Владимир.

Подготовила Анна Горпинченко, УНИАН