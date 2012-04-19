В УНИАН презентовали православный журнал «Фома в Украине»

В апреле этого года вышел первый номер журнала «Фома в Украине». Об этом сообщил главный редактор издательского дома «Фома» Владимир Легойда сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«О чем мы хотим говорить? О самом главном, о том, с чем приходит в этот мир христианство. Христианство – это не то, каким человек был, и даже не то, каким человек есть. Это то, каким он может стать, если будет следовать Христу. А он может стать подобным Христу. Это и есть самый главный месседж, с которым мы обращаемся к читателю. Еще это разговор и том, как вера меняет человека. О том, что христианство - это весть о подлинной свободе», - отметил Владимир Легойда.

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко отметил символичность того, что презентация журнала «Фома в Украине» происходит накануне Фоминой недели (Фомина неделя, Антипасха - христианский праздник, который отмечают в следующее воскресенье после Пасхи. - УНИАН). .

«На этой неделе Церковь будет воспоминать апостола Фому. Нам очень приятно, что в это же время начинается апостольское путешествие нового журнала по Украине. Мы приветствуем «Фому в Украине» и надеемся, что это будет настоящее общение, будут глубокие тексты, актуализированные для Украины», - сказал Георгий Коваленко.

Также он отметил, что журнал «Фома в Украине» включен в список СМИ, рекомендованных для распространения УПЦ .

Руководитель проекта «Фома в Украине» Антон Никитин обратил внимание на дефицит качественных журналов в Украине. Он отметил, что одним из главных критериев редакционной политики нового издания стал «серьезный образовательный и содержательный ценз» и отсутствие «случайных авторов».

«Лица с обложки первого журнала – это белорус Владимир Гостюхин, серб Эмир Кустурица, россиянин Дмитрий Дюжев… Авторы журнала - лучшие православные публицисты всего постсоветского пространства. В журнале понятным и доступным языком говорится о красоте православия, не только о вере, но и о культуре, о музыке, об общественных проблемах. В журнале нет конфликта, нет политики, нет тем, которые разъединяют людей, он евангельский по своему духу. Это журнал не только для православных верующих, но и для сомневающихся, которые хотят верить, но имеют сомнения или не имеют душевных сил, для того, чтобы изменить свою жизнь. Это журнал для украинского читателя», - отметил Антон Никитин.

По его мнению, журнал «Фома в Украине» - больше, чем проект.

«В рубрике «У вас будет ребенок» вместе с порталом «Сиротству – нет!» мы рассказываем о детях, которые могут быть усыновлены. Журнал призван помочь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в собеседнике, который может дать им совет», - отметил руководитель проекта.

Говоря о развитии проекта, Владимир Легойда выразил надежду, что «Фома в Украине» состоится как культурное явление.

«Я бы видел два пути развития: первый – это мультимедийный, второй – это проекты-спутники. У нас есть детская серия, которая пользуется большим спросом: «Настя и Никита» – это книги для детей, которые выходят в формате журнала. Дефицит детской литературы – серьезная проблема», - отметил Владимир Легойда.

Как сообщили издатели, журнал «Фома в Украине» можно будет купить в епархиях УПЦ, а также в киосках «Союзпечать», и в точках «Твоя пресса». Также журнал будет бесплатно распространяться в больницах, в городских библиотеках, в тюрьмах.

В будущем журнал «Фома в Украине» будет выходить и на украинском языке.

Справка УНИАН. «Фома в Украине» - самостоятельный проект, который воплощает идеи журнала «Фома» – популярного православного издания для широкой аудитории на постсоветском пространстве. Журнал «Фома» - ежемесячное культурно-просветительское и информационно-аналитическое издание. Его основная тематика: рассказы о христианстве и его роли в культурной и общественной жизни.

С апреля журнал «Фома в Украине» доступен украинскому читателю.

Издание благословили Предстоятель РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Предстоятель УПЦ митрополит Владимир.

