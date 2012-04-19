Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения Кронштадтского собора

Сегодня в четверг Светлой седмицы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца, а затем возглавил в храме Божественную литургию, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

К визиту Его Святейшества были воссозданы уникальные интерьеры Никольского Морского собора, а также изготовленные по первоначальным эскизам богослужебные предметы - курения, дарохранительницы, евхаристическое утварь, напрестольное Евангелие, которые использовались за патриарших богослужениях.

Храм не смог вместить всех желающих, и для многочисленных жителей Кронштадта и военных моряков богослужение транслировалось на экранах, установленных на Якорной площади возле собора.

По окончании Литургии патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом, а затем вручил высокие церковные награды ряду лиц, особенно потрудились в деле воссоздания храма военно-морской славы.

В дар Николаевском собора предстоятель Русской Церкви передал икону «Крещение Руси».

По благословению Его Святейшества богослужения в соборе будут проходить еженедельно, полное освящение Никольского Морского собора планируется осуществить в 2013 году - к 100-летию со дня первого освящения храма.

В этот же день Владыка вылетел из Санкт-Петербурга в Москву.