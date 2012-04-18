Священник встретился с украинскими заложниками в Ливии

Сотруднику Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерею Захарии Керстюку, находящемуся с духовной миссией в Ливии, 17 апреля удалось встретиться с украинскими заложниками, которые уже около восьми месяцев удерживаются ливийскими повстанцами. Кроме наших соотечественников, которых более двадцати, в плену также содержатся два гражданина России и три гражданина Беларуси.

Отец Захарий поздравил всех заложников со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой, подарил каждому по иконке, молитвослову и пасхальному яйцу, а также передал им духовную литературу. Священник пообщался с каждым из них, поддержал и ободрил, убеждая не падать духом, молиться и надеяться на лучшее.

Вместо оговоренного одного часа, встреча длилась более двух часов. Украинцам также удалось кратко пообщаться с родными по мобильному телефону священника.

На встрече также присутствовал Посол Украины в Ливии Н.Нагорный, а также посол Беларуси в этой стране А.Степусь. По словам самих заложников, накануне приезда священника им улучшили условия пребывания и питания.

Напомним, что в конце августа 2011 упомянутая группа украинцев, русских и белорусов была захвачена повстанцами в разгар боев за Триполи. Их обвиняют в том, что они ремонтировали военную технику для бывшего лидера этой страны Муаммара Каддафи. Заложники свою вину отрицают.

После возвращения священника на родину Отдел внешних церковных связей УПЦ планирует связаться с родными заложников, чтобы подробнее рассказать им о положении их близких.

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