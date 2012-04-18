Более 20 млн россиян участвовали в праздновании Пасхи

МВД России совместно с Русской Православной Церковью уточнили данные по количеству людей, принявших участие в праздничных пасхальных мероприятиях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре ведомства.

"По уточненным данным, в праздничные дни 14 и 15 апреля в мероприятиях приняли участие свыше 20 миллионов человек. По данным МВД России, в десяти тысячах православных церквях только в Пасхальную ночь побывали 7 миллионов 150 тысяч человек" - сообщили в пресс-центре министерства.

"Общее же число православных церквей, где совершалось Пасхальное богослужение, в России - свыше 16 тысяч", - отметили в Синодальном информационном отделе Русской православной церкви. Поэтому, если МВД предоставило статистику участников пасхальных торжеств по 10 тысячам храмов, можно сделать вывод, что праздновавших Пасху в стране было существенно больше.

РИА Новости