Наши соотечественники отпраздновали Пасху в Ливии

В столице Ливии, г. Триполи, наши соотечественники и православные других национальностей отпраздновали Воскресение Христово в храме св. Андрея Первозванного, который находится на территории посольства Украины. Богослужение совершил сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Захарий КЕРСТЮК, сообщает сайт Украинская Православная Церковь.

До последнего момента не было известно, предоставит ли ливийские власти разрешение на совершение богослужений. Для того чтобы принять участие в пасхальном богослужении, люди приехали в Посольство еще вечером, до начала комендантского часа.

В ночном богослужении приняли участие 63 верующих. Ночью приветствие "Христос воскрес!" Звучали под аккомпанемент автоматных очередей, которые часто прерывали ночной покой столицы Ливии. В сам День Воскресения Христова, после завершения комендантского часа, приехали посвятить куличи и пообщаться со священником еще более 200 человек.

Поездка украинского священника в эту северо-африканскую страну организована Отделом внешних церковных связей УПЦ при содействии ООН.