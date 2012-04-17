РПЦ заявила об очередной антицерковной акции в Москве

Синодальный информационный отдел Московского патриархата (СИНФО) заявил об очередной антицерковной акции у храма Христа Спасителя. Вечером 16 апреля группа подростков вышла к храму Христа Спасителя с плакатами, "содержащими антицерковные лозунги и оскорбления в адрес Русской православной церкви".

"Участники акции прошли мимо храма по набережной под Патриаршим мостом и двинулись в сторону Кремля. Позже шесть участников акции были задержаны полицией", - говорится в сообщении пресс-службы СИНФО.

Председатель СИНФО Владимир ЛЕГОЙДА назвал особенно печальным тот факт, что участниками антицерковной акции вновь оказались молодые люди.

"Неизвестно, отдавали ли участники акции себе в этом отчет, но выступление с откровенно оскорбительными лозунгами в адрес Церкви на Пасхальной неделе у главного храма России вдвойне болезненно для верующих", - отметил представитель РПЦ, добавив, что "в мотивах, движущих участниками акции, еще предстоит разобраться".

РИА Новости