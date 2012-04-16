Предстоятель РПЦ: Антицерковная кампания провалилась

Патриарх Кирилл отмечает, что в этом году в последние дни Великого поста и на Пасху было особенно многолюдно в храмах, что свидетельствует о том, что народ не поддался на антицерковную кампанию, развязанную в феврале, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Особенно остро мы подверглись воздействию враждебных сил извне этим Великим постом. И сердца многих людей были уязвлены великой скорбью, но удивительным образом прошла в этом году Пасха Христова. Никогда еще на всю послереволюционную историю не было в храмах так много народу", - сказал предстоятель Церкви на Великой Пасхальной Вечерне в храме Христа Спасителя.

Он лично свидетельствовал о массовом приходе людей в храм Христа Спасителя на богослужения Страстной недели и в Пасхальную ночь. "Сотни и сотни тысяч людей не только участвовали в пасхальных Богослужениях, но прошли в субботу и в воскресенье через наши храмы, - подчеркнул он. - Тысячи людей шли семьями, с детьми, чтобы прикоснуться к святыням, войти в Божий храм, засвидетельствовать своё участие в пасхальном торжестве и свою принадлежность матери- Русской православной церкви".

Патриарх охарактеризовал это явление как "наше Воскресение". "Так Господь ведет нас по путям жизни. И научимся и на этом опыте том, что сила Божия сильнее дьявольской силы, что сила Божия, сохраняющая чудо веры, несмотря на все исторические перипетии двух тысяч лет. Эта сила не оставит нас и в нынешних, непростых условиях жизни", - подчеркнул предстоятель РПЦ.