Патриарх Кирилл посетил Центр социальной адаптации инвалидов

В праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центр социальной адаптации «Филимонки».

Святейший Патриарх Кирилл осмотрел палаты тяжелобольных инвалидов, после чего в помещении столовой встретился с пациентами и персоналом центра. Обращаясь к собравшимся, Предстоятель, в частности, сказал:

«Жизнь включает в себя добро и зло, справедливость и беззаконие, жалость и черствость. Когда нам показывают веселую жизнь по телевизору или в глянцевых журналах, то ведь это не жизнь. Жизнь такой не бывает. Жизнь включает в себя, в том числе, человеческое страдание и горе; и любой человек, каким бы он ни был сильным, богатым, благополучным, может в одночасье стать бедным, больным, одиноким и несчастным.

Может быть, вы слышали о книге Иова — это часть Библии, часть Ветхого Завета. Был богатый человек — и в одночасье всего лишился, и диавол его искушал, но Иов не отрекся от Бога, и Господь ему все вернул. Вот и вы проходите через страдания Иова, и дай Бог, чтобы у вас в жизни все восстановилось. Пожалуйста, не теряйте надежды. А надежду можно сохранить, когда есть вера.

Я хотел прийти сегодня к вам, вместе с вами порадоваться празднику Святой Пасхи, сказать, что вы нужны обществу. Никогда не думайте, что вы лишние люди, что вы не нужны. Вы нужны для того, чтобы каждый человек задумывался о жизни, о самом себе, о своем пути, — потому что когда мы взираем на реальную жизнь, у нас формируется правильное отношение к самому себе, к ближним, развивается чувство милосердия и добра.

Я хотел бы каждому из вас вручить подарок и пожелать вам, чтобы радость, которую человек испытывает в день Святой Пасхи, пребывала в ваших сердцах. Здоровья вам, мира, благополучия, крепости сил, а самое главное — сохраняйте надежду в сердце. Обращайтесь к Богу с молитвой, даже в самом отчаянном положении. И когда наша вера сильна и сердце открыто к Господу, Он никогда не отворачивается от нас, Он слышит нас.

Пусть радость Пасхального дня сегодня прикоснется и к вашим сердцам. Христос воскресе, дорогие мои!»

Затем Святейший Патриарх Кирилл благословил больных и передал им пасхальные подарки.

Предстоятель Русской Церкви также поблагодарил сотрудников центра социальной адаптации за заботу о пациентах. «Дай Бог, чтобы люди, лишенные крова, лишенные здоровья, лишенные родных и близких, максимально чувствовали заботу ближних. Общество не может процветать, если оно забывает о престарелых, одиноких и инвалидах. Если мы от таких людей отворачиваемся, Бог нас наказывает. А если мы заботимся, и заботимся не по остаточному принципу, а вкладывая душу, то Бог видит наши добрые дела», — подчеркнул Святейший Владыка.

Седмица.Ru