Янукович и Азаров молились в Лавре

В ночь с 14 на 15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Пасхальную заутреню.

Она уже пятый год подряд совершалась на площади перед Свято-Успенским собором Киево-Печерской Лавры, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви (МП).

Вместе с Первосвятителем в Лавре молились: Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, губернатор Киевщины Анатолий Присяжнюк, глава КГГА Александр Попов, члены правительства, народные депутаты и другие чиновники.

По завершении утрени Блаженнейший Митрополит Владимир отбыл в Свято-Покровский женский монастырь г. Киева, где в соборном Свято-Николаевском храме возглавил Божественную литургию.

В конце богослужения, Архипастырь поздравил верующих с праздником Пасхи.