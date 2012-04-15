Нескучный сад

«Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждой; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиной праздника. Бедный украшается как богатый; богатый одевается великолепнее обыкновенного; старец подобно юноше, спешит принять участие в радости,— и больной превозмогает болезнь свою; — дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно; девственница веселится душою, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы, все веселятся». Это слова святителя Григория Нисского, посвященные церковному празднику Пасхи, который отменяет всякое житейское дело, поскольку весь смысл и весь строй этого тожества обращен к горней радости.

Пасха: слово

Самому происхождению слова мы обязаны древним евреям. Пасха (Пейсах) (проходить мимо) - величайший еврейский праздник, празднуемый в память чудесного избавления из египетского плена. Тогда евреи должны были особым образом приготовить ягненка (агнца) и совершить ритуальную трапезу: «Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха Господня.» (Исх. 12.1-11). Пасхой в Исходе 12.21; Втор 16.2 назван также и сам пасхальный агнец, а в Исходе 12.26-27 все служение названо пасхальной жертвой Господу: «И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? Скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился».

Пасха праздновалась в 14-й день первого месяца Авив (Нисан) независимо от дня недели (Исх. 12.6) (фактически уже 15-го, ибо день (см.) у евреев начинался вечером с заходом солнца). Если этот 15-й день совпадал с субботой, то она называлась великой (Ин. 19.31). Пасхального агнца нужно было приготовить в 10-й день, заколоть в 14-й, есть печеным, оставшееся сжечь в ту же ночь (Исх. 12.3,6,9,10).

После того, как Христос претерпел страдания и воскрес, этот праздник стал Пасхой Господней.

Синаксарь во святую и великую неделю Пасхи так толкует слово Пасха: «Настоящий праздник мы называем и Пасхою, что с еврейского языка значит «преведение», ибо это — день, в который Бог в начале привел мир из небытия (в бытие); в этот же самый день, проведши народ израильский чрез Чермное море, исторгает его из рук фараона; в этот также день, сошед с небес, вселился в утробу Девы. Ныне же, исторгнув из преисподних адовых все человеческое естество, возвел на небеса и привел в первобытное достоинство нетления. Впрочем, сошедши во ад, воскресил не всех, а только восхотевших уверовать в Него. Души же святых, от века насильственно содержимые адом, Он освободил и всем открыл доступ на небеса. Вот почему мы, преисполненные чрезмерной радости, светло празднуем Воскресение, знаменуя радость, которою обогатилось наше естество щедротами Божия милосердия. Равным образом, выражая и прекращение вражды и соединение с Богом и самими Ангелами, мы приветствуем (друг друга) обычным целованием».

Пасха Господня: история

От 2 века, когда на Пасху смотрели как на пост в честь смерти Спасителя, умершего именно в день еврейской Пасхи, христианское сознание пришло к другому пониманию смысла праздника. В 3 веке соединяли с Пасхой и радостное воспоминание о воскресении Христовом, не сочетавшееся с постом и более подходящее для празднования в воскресенье, а не в день недели, на который приходилась бы еврейская Пасха.

В 5 веке Пасху Господню окончательно стали праздновать отдельно от иудейского Пейсаха. Ожидали не только мистического переживания Воскресения. Лактанций и блаженный Иероним основанием для пасхального бдения указывали ожидание второго пришествия Христа именно в пасхальную ночь: «Это ночь, в которую совершается у нас бдение в виду пришествия Царя и Бога нашего; значение этой ночи двойное — что в нее Он получил жизнь, когда пострадал, а после получит царство над вселенной». «У иудеев есть предание, что Христос (Мессия) придет в полночь подобно тому, как во времена египтян, когда праздновалась Пасха и пришел истребитель, и Господь прошел мимо сеней и кровью агнца были освящены перекладины наших фасадов. Посему я полагаю, что это апостольское предание — в день пасхального бдения ранее полуночи не отпускать народа, чающего пришествия Христова, и только когда это время пойдет, заручившись безопасностью, совершать всем праздник».

На улицах Константинополя в пасхальную ночь было светло. Историк Евсевий рассказывает, что император Константин Великий в дни «спасительного праздника, усугубляя благочестивую деятельность свою, совершал божественное торжество со всею силою души и тела, и распоряжался празднованием так: проводимую в бодрствовании священную ночь превращал он в дневной свет, ибо назначенные к тому люди по всему городу зажигали высокие восковые столбы, как бы огненные лампады, озарявшие всякое место, так что эта таинственная ночь становилась светлее самого светлого дня». Григорий Богослов на Пасху говорил: «Прекрасное было у нас вчера светоношение и светохождение, которое совершали мы и частно, и публично, едва не весь род человеческий и вся знать, освещая ночь обильным огнем, образом великого Света…. Но сегодняшний (свет) преславнее и превосходнее: ибо вчерашний свет был предвозвестником восстающего великого света и как бы радостным предпразднеством его; сегодня же празднуем самое воскресение, не ожидаемое еще, но уже бывшее и собравшее к себе всю вселенную».

В этом же слове «На Святую Пасху» святитель вспоминает долгую историю мира от его сотворения и грехопадения человека до момента подвига Христа, предпринятого для спасения человека. Торжественный момент, итог этого подвига воплощается в празднике Пасхи Господней: «Мы получили бытие, чтобы благоденствовать; и благоденствовали после того, как получили бытие. Нам вверен был рай, чтоб насладиться; нам дана была заповедь, чтобы, сохранив ее, заслужить славу, — дана не потому, что Бог не знал будущего, но потому, что Он постановил закон свободы. Мы обольщены, потому что возбудили зависть; пали, потому что преступили закон; постились, потому что не соблюли поста, будучи препобеждены древом познания; ибо древняя и современная нам была сия заповедь, служившая как бы пестуном для души и обузданием в наслаждении; и мы ей справедливо подчинены, чтобы соблюдением ея возвратить себе то, что потеряли несоблюдением. Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, потому что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскресли».

В тексте свт. Григория Нисского «как праздновали Пасху» можно увидеть рассказ о том, как пасхальное торжество пропитывает и самый повседневный слой человеческой жизни: «Как новый, только что образовавшийся рой пчел, в первый раз выле¬тающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома… Ныне освобождается узник; должнику прощается долг; раб получает свободу, по благому и человеколюбивому воззванию Церкви. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить; и тогда господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного…»

Пасха Господня: Воскресение твое, Христе Спасе, ангелы поют на небесах…

Пасхальное богослужение начинается тем же текстом, что звучал в Великую субботу страстной седмицы. Канон Великой субботы «Волною морскою…». Это текст относящийся к погребению и сошествию во ад Христа. Но теперь в нем доминирует другой акцент, который ярко выражен ирмосом 9 песни канона: «Не рыдай Мене Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою, непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия». Христос восстанет и прославится. Это тема Пасхальной Полунощницы. Скорбь отступает, радостное приближение Воскресения улавливается в песнопении. Во время пения Полунощницы Плащаница уносится в алтарь и полагается на Престоле, где остается до праздника Вознесения в знак сорокадневного пребывания Воскресшего Спасителя на земле.

Алтарь закрыт, завеса задернута и он предстает символом Неба, где ангелы уже знают о свершившемся таинстве Воскресения Христова, которое пока сокрыто от людей. Священнослужители в алтаре - в полном праздничном светлом облачении, с Евангелием, иконой Воскресения и с зажженными свечами. Все молящиеся зажигают свечи, а священнослужители из закрытого алтаря начинают петь: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас, на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Священнослужители во второй раз поют эти слова тоже в алтаре, но уже с отдернутой завесой царских врат — в знак того, что великие судьбы человечества открываются на Небесах прежде, чем являются на земле. Когда песнопение поется третий раз, алтарь открывается, священнослужители выходят из алтаря и начинается крестный ход.

Теперь верующие - не просто люди с зажженными свечами, но люди, принявшие на себя образ апостолов и жен-мироносец, проникнувшие сквозь завесу времен в тот момент человеческой истории, когда Пасха Господня совершилась самый первый раз. Крестный ход совершает тот путь, который проделали мироносицы ко Гробу Господню, чтобы совершить ритуальное погребальное помазание, но встретили весть о Воскресении.

Обойдя храм все стоят перед закрытыми храмовыми дверями как бы у входа ко Гробу. Священник подобно ангелу, возвестившему святым женам-мироносицам о Воскресении Христовом, поет трижды всерадостный тропарь Святой Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Двери открываются и все входят в храм. Тогда начинается пение самого радостного песнопения церковного года – Пасхальный канон. В современной церковной жизни каноны не поются, на Пасху же практически нет богослужебных текстов, которые бы просто читались.

Между пением тропарей канона священник выходит на солею, возглашает ектении-молитвы и после молитвы вступает в диалог с молящимися в храме людьми: «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!».

В знак того, что в эту ночь осуществилась вся полнота церковной жизни, что Пасха Господня – праздник праздников, который объединяет в себе все смыслы всех церковных торжеств, священник, всякий раз появляясь из алтарных врат, облачен в ризы разных цветов.

Текст Пасхального канона живописует нам радость пасхальной встречи со Христом Спасителем: «Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася, и радуйтеся, рекуща ясно да услышим, победную поющее». Христос, блистая неприступным Божественным светом воскрес и мы можем Его видеть. Для этого чувства должны быть чисты. На то и был пост. Как же быть с теми, кто не постился?

Пасха Господня: Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Святитель Иоанн Златоуст сравнивает людей, не поднявших постные труды, с работниками единодесятого часа из притчи, рассказанной апостолам Христом (Мф. 20. 1-16). В этой притче и те наемные работники, потрудившиеся весь день, и те, которые не с самого начала дня работали в винограднике, получили одинаковую плату. Когда же работники, проработавшие целый день, выразили недоумение, хозяин виноградника ответил им: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».

Господь волен расточать радость и милости для всех: «Кто благочестив и боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все — все войдите в радость Господа своего»!

И кульминацией пасхального слова святителя: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь».

Радость эта проявляется и в пасхальных стихирах: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

О прощении и милости, как Божией к человеку, так и людей по отношении друг ко другу, говорит и свт. Григорий Нисский: «Таково решение мудрости: в день радости — забвение зол. Этот день заставил нас забыть о первом против нас приговоре, или, лучше, не забыть заставил, а совсем уничтожил его, ибо он совершенно изгладил всякое воспоминание о произнесенном на нас осуждении». Осуждение первородного греха уничтожено Христовым Воскресением, празднуемым в день Пасхи Господней.

Господня Пасха и благочестие.

Христос Воскрес на весь свет, и праздник, объявший все христианские народы, наполнен столь невероятной радостью, что сберечь ее стоит труда. Об этом напоминает свт. Иоанн Златоуст: «Мы отложили бремя поста, но не будем откладывать плодов поста, потому что можно отложить бремя поста и собирать плоды поста. Прошел труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благочестие; или лучше сказать: не прошел и пост. Впрочем, не бойтесь; это сказал я, не думая проповедывать вам о другой четыредесятнице, но желая внушить вам такие же добродетели. Прошел пост телесный, но не прошел пост духовный; этот лучше того, и тот установлен для этого». Очевидно, в его время хватало людей, которые от радости Господней Пасхи переходили к бесшабашной радости вообще, а затем не замечали и края веселью. Святитель посчитал нужным написать «Слово против упивающихся и о воскресении, сказанное во святую и великую неделю Пасхи».

Тайна Пасхи Господней

На Литургии в день Пасхи читается пасхальное зачало Евангелия от Иоанна (Ин. 1. 1-17). По традиции его можно (и если есть кому, так и делают) читать на всех древних языках мира: древнегреческом, латыни, древнеанглийском и прочих. Его содержание составляет основу той непостижимой тайны, что явлена нам в Воскресении: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…» (Ин. 1. 1-5); «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Слово Бога, через которое Бог создал мир, стало плотью и обитало среди людей. Масштаб и невероятность этого события, вылившегося в Пасху Господню так велики, что «свои» (иудеи) не смогли в Него поверить и не приняли Господа. Тем не менее мистическая сила произшедшего так велика, что мир все же использовал свой шанс стать «чадами Божьими» (Ин. 1. 12), мы празднуем Пасху Господню, событие, рационально объяснить которое не в состоянии.

Хотя год церковный начинается в сентябре и открывается праздником Рождества Богородицы, который кладет первую ступеньку восхождения к Пасхе, но кажется, все начинается в день Христова Воскресения. Все обнуляется, и обиды и грехи остаются за гранью Страстей Христовых. Евангельские чтения на богослужениях читаются с первых зачал, начиная с этого дня.