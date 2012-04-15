В Пасхальную ночь Предстоятель УПЦ молился в Киево-Печерской Лавре

В ночь с 14 на 15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Пасхальную возглавил заутреню, которая уже пятый год подряд совершалась на площади перед Свято-Успенским собором Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили: наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел, ректор Киевских духовных школ архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы - Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон и Броварской Феодосий, а также лаврское духовенство.

Вместе с Первосвятителем в Лавре молились тысячи верующих. На богослужении также молились: Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, члены Правительства, народные депутаты и другие чиновники.

По завершении утрени Блаженнейший Митрополит Владимир отбыл в Свято-Покровский женский монастырь г. Киева, где в соборном Свято-Николаевском храме возглавил Божественную литургию. Ему сослужили - архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и духовенство монастыря.

В конце богослужения, Архипастырь поздравил верующих с праздником Пасхи.

Українська Православна Церква

