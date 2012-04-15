Во всех храмах РПЦ прошли торжественные пасхальные богослужения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил побывавших на торжественном пасхальном богослужении православных верующих с учениками Христа, призванными нести в мир весть о Его воскресении, сообщает РИА Новости.

Сегодня ночью во всех храмах РПЦ как в России, так и за рубежом прошли торжественные пасхальные богослужения. Патриарх Кирилл возглавил торжественную службу в храме Христа Спасителя в Москве.

"Сегодня в храме мы не были зрителями, мы не просто стояли, наблюдая красивые обряды, мы не просто слушали церковную музыку, но силой Святаго Духа мы сегодня с вами реально были вместе с учениками, женами-мироносицами у того пустого гроба, что символизировал воскресение Спасителя", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя.

Он добавил, что те, кто побывал на пасхальном богослужении, приобщился " к великой божественной благодати" и, как апостолы, должны "идти в мир и свидетельствовать о том, что Христос воскрес из мертвых".

Самый главный праздник для христиан - Пасха - у православных верующих в этом году наступил сегодня в воскресенье, 15 апреля.