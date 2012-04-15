Предстоятель УПЦ поздравил украинцев с праздником Пасхи

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в видеообращении на официальном сайте УПЦ поздравил соотечественников с Пасхой.

Дорогие соотечественники, уважаемые братья и сестры, поздравляю Вас с великим, светлым и святым праздником - Пасхой Господней, Воскресением Христовым!

В церкви есть немало праздников, но этот праздник особенный в том, что оно дает нам светлую надежду самым воскреснуть из мертвых. Поэтому Христос через апостола Павла вещает: «Если Христос не воскрес, то тщетна наша вера, тщетно наше упование, а если Христос воскрес, то воскресаем мы, и проповедь наша живет и заслуживает внимания». Мы верим, что в Воскресшем Христе мы все воскреснем, воскреснем для жизни святой - будущего и совершенного.

Я желаю, чтобы Воскресший Христос послал нам всегда свою любовь, свой мир, без которого невозможна нормальная жизнь в обществе.

Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

Православіє в Україні