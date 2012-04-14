Благодатный огонь привезли в Киево-Печерскую лавру
22:16, 14 апреля 2012Православие
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В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь, который сегодня сошел в Иерусалиме, уже доставлен в Киев, сообщает «Сегодня».
На площади возле Лавры довольно много людей, но давки нет. Все они собрались на пасхальную службу, которая начнется в 23.30. примерно в это время должен прибыть президент Виктор Янукович. Выйти и войти на территорию самой Лавры практически невозможно — люди стоят плотной стеной, загораживая вход.
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