Благодатный огонь привезли в Киево-Печерскую лавру

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь, который сегодня сошел в Иерусалиме, уже доставлен в Киев, сообщает «Сегодня».

На площади возле Лавры довольно много людей, но давки нет. Все они собрались на пасхальную службу, которая начнется в 23.30. примерно в это время должен прибыть президент Виктор Янукович. Выйти и войти на территорию самой Лавры практически невозможно — люди стоят плотной стеной, загораживая вход.