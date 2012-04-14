Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Все свечи и светильники в храме были заблаговременно потушены. Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников, заполнивших в Великую субботу накануне Пасхи храм Гроба Господня, площадь перед ним и прилегающие улицы.

Огонь появился, как и в предыдущие годы, в Кувуклии - часовне внутри храма Гроба Господня, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую субботу погребенное Тело Христа. Именно там по вековому ритуалу молится о схождении Благодатного огня православный патриарх. Согласно древнему церемониалу, перед входом в Кувуклию одеяния патриарха Феофила III и сама часовня были тщательно осмотрены на предмет наличия каких либо средств для искусственного получения огня.

Как только ежегодно ожидаемое в канун Пасхи чудо произошло, патриарх Иерусалимский передал огонь верующим.