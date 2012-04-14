Великая Суббота - Христос телом покоится во гробе, а душою сходит во ад. Вечернее богослужение имеет заупокойный характер. Это погребение Самого Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается семнадцатая кафизма - часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Затем прочитывают канон Великой Субботы.

Канон Великой Субботы - это плач о погребении Христа, но в нем все сильнее звучит новая тема - ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. "Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, востану бо и прославлюся", - поет хор слова Христа к Богородице. А Евангелие читают уже воскресное о явлении ангелов на месте погребения Распятого Христа, о том как жены-мироносицы не нашли Иисуса там, где Его хоронили. До Пасхи остается чуть более суток ... Тихим крестным ходом с Плащаницей и со свечами завершается утреня Великой Субботы. Когда шествие обходит храм, все поют заупокойное "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас ..." Всего несколько часов отделяет этот крестный ход от следующего, что совершается в воскресную полночь, уже пасхальную.

В Субботу Преблагословенную Святая Церковь воспоминает телесное пребывание Спасителя во гробе, Его сошествие душою в ад, и уже в этот день, сочетающий в себе скорбь и радость, начинает праздновать Воскресение Господне.

О сошествии Спасителя в ад, которое не отражено в канонических Евангелиях, но упоминается в апостольских посланиях (напр., Еф. 4: 9) и пророчески возвещено в псалмах (Пс. 15: 8-11), расскажет икона Воскресения. Вот что по этому поводу пишет литургист Мария Красовицкая: «Известно, что икона Воскресения в том виде, в котором мы очень часто ее видим: Господь в белых одеждах, с хоругвью, Крест, гроб, камень, Ангел - это очень поздняя иконография, а Византия и Русь знали Воскресение, которое изображается в виде Сошествие во ад. Именно икона Сошествие во ад долгие века на православном Востоке был единственным изображением Воскресения Христова. Если посмотреть на икону, мы увидим черную бездну, в которую спускается Господь; обычно при этом Его гиматий развевается - этим, наверное, изображается стремительность его движения. Ногами Своими Господь стоит на разрушенных воротах ада. Двери ада сокрушены, полностью разрушены. <...> Господь берет за руку Адама, на классических иконах это странная встреча: лицо Адама, который ждал и дождался, и Господь, Который берет его за руку, совсем уже бессильную, и твердо ведет за Собой. Рядом Ева. Выведение грешного человека из ада и спасение его - вот суть этой встречи».

На Литургии Великой Субботы, которая служится в сочетании с вечерней следующего дня, т.е. Воскресения, происходит переодевание священнослужителей из темных, постовых одежд в светлые одежды; в соответсвии с этим меняют и все убранство храма. Около двенадцати часов ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы и относят в алтарь плащаницу. А потом, обычно в полночь, начинается пасхальная утреня - утреня «праздника праздников и торжества из торжеств» ...

Українська Православна Церква