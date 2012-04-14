Делегация УПЦ встретилась с патриархом Феофилом III

Официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с председателем ОВЦС УПЦ, ректором КДАиС архиепископом Бориспольским Антонием, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира находящаяся с визитом на Святой Земле, прибыла в Иерусалим.

После посещения Елеонской горы (Лк. 19:37), делегация отправилась в резиденцию предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви, где архиепископ Антоний вместе с членами делегации был принят Блаженнейшим Феофилом, патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины. На встрече также присутствовали учащиеся Киевских духовных школ, находящиеся в эти дни в паломнической поездке по Святой Земле.

Архиепископ Антоний поблагодарил патриарха Святого града за теплый прием, и вручил памятный подарок: список Почаевской иконы Божией Матери. В свою очередь Блаженнейший Феофил приветствовал украинскую делегацию на Святой Земле.

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