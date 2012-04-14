Премьер-министр Украины посетил Киево-Печерскую Лавру

По приглашению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла 13 апреля Киево-Печерскую Лавру посетил Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Главу Правительства, а также министра культуры Михаила КУЛИНЯКА на территории Верхней Лавры встретили митрополит Павел и Генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория ЛИСЫЦИНА.

Премьер-министр посетил благотворительную ярмарку, проходящую на территории Заповедника, где приобрел пасхальную корзинку, вышитый рушник, писанки и свечи.

Затем Глава Правительства ознакомился с ходом работ по реставрации Великой Лаврской колокольни и Трапезного храма, а также осмотрел Успенский собор, роспись которого находится на завершающем этапе.

Оценивая труды по восстановлению всемирно известной святыни, Николай АЗАРОВ сказал: «Это наше культурное достояние, это наша история. Мы помним, какой Лавра досталось нам в наследство. В продолжение многих лет мы прикладываем усилия для реставрации и восстановления этой святыни. Правительство сделает все для того, чтобы все наши святыни, все памятники, которые у нас есть, мы сохранили для будущих поколений».

Lavra.ua