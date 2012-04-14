Патриарх Кирилл совершил утреню Великой субботы с чином погребения Плащаницы

Вечером 13 апреля 2012 года, в канун субботы Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Истринский Арсений; епископ Подольский Тихон, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; протоиерей Михаил РЗАНЦЕВ, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

После пения тропарей на «Бог Господь» Святейший Патриарх Кирилл и сослужащие ему архиереи и духовенство прочитали перед Плащаницей Спасителя Непорочны, т.е. стихи 17-й кафизмы, перемежающиеся краткими песнопениями, или похвалами, в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». По окончании великого славословия с пением погребального «Святый Боже» состоялся крестный ход с Плащаницей внутри храма.

По завершении крестного хода перед Плащаницей были прочитаны пророчество о воскресении из книги пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14), чтение из Апостола об искупительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7-8), после чего Святейший Патриарх Кирилл прочитал евангельское зачало о запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи (Мф. 27:62-66).

Завтра Предстоятель совершит Литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси