Фестиваль пасхальных корзин: в Киево-Печерской Лавре открылась благотворительная Пасхальная ярмарка

Сегодня на главной площади Киево-Печерской Лавры состоялось торжественное открытие II Благотворительной ярмарки «Пасхальная корзина», которая призвана собрать средства на лечение двух тяжелобольных подростков.

Несмотря на колючий морозный ветер, у подиума перед Успенским собором задолго до открытия ярмарки собралось много людей. С самого утра начали работать деревянные ярмарочные домики, где уже можно приобрести продуктовые наборы в корзинах к праздничному пасхальному столу, монастырские куличи, мед, множество сувениров к Пасхе - рушники и вышивки, салфетки для пасхальных корзин, писанки традиционные и из страусиных яиц, куклы из ткани и даже вязаные носки.

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Вторую Благотворительную ярмарку традиционно открыл наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. С приветственным словом к гостям обратилась также и генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Виктория Лесничая.



«У Благотворительной ярмарки несколько задач, - рассказывает председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ прот. Георгий Коваленко. - «Первая из них - просветительская: мы привлекаем внимание людей к Пасхе, до Страстной недели. С другой стороны, мы предоставляем возможность тем людям, которые будут приходить на богослужения в Лавру, потом не погружаться в пучину супермаркетов или рынков, а быстро купить все, что нужно для пасхальной корзины и не отвлекаться от богослужения.

Кроме того, есть еще и благотворительная цель - мы пытаемся помочь двум юношам, приобретя для них необходимы протезы и сделать необходимые операции. Надеюсь, что нам удастся собрать хотя бы какую-то часть той суммы, которая необходима этим детям».

Громадная писанка - теперь в Книге рекордов Гиннеса

Не обошлось на открытии и без наград - на открытии ярмарки присутствовали представители комитета Книги рекордов Гиннеса, которые занесли огромную лаврскую писанку в историю как писанку, сделанную из живых цветов. Напомним, что гигантская цветочная Писанка действительно поражает не только своими размерами, но и необычным замыслом и мастерским воплощением. Оказывается, что создавали цветочную кромпозицию более трех недель. Самым сложным было изготовление специальной конструкции из металлического каркаса и губки, которая могла бы содержать около 250 л воды для 7 343 живых роз и 10 кг мха. Поэтому и весит цветочная красавица не мало, не много - почти полтонны.

Секреты декора от флористов

Сегодня начали свою работу и мастер-классы по декорированию пасхальных корзин, которые отныне до 15 апреля будут проходить ежедневно в 11:30.

С помощью профессиональных флористов вы сможете собственноручно украсить корзину к Пасхе. Специалисты LoraShen приготовили различные виды живых цветов и множество декоративного материала для искушенного вкуса и невероятного полета творчества.

Роскошные розы, нежные тюльпаны, сдержанные гвоздики и хризантемы, изящные ирисы, разноцветные льняные ткани, кружево, элементы декора: бабочки, перья, веточки березы, крашеные перерелиные яйца, гнездышки, маленькие писанки - вдохновляют создать настоящее произведение пасхальной красоты. Тем более, что времени на это нужно совсем немного - большую корзину можно украсить минут за 20.

Сами мастер-классы - бесплатные, а вот самостоятельно задекорированную корзину можно будет приобрести за благотворительный взнос (100 или 200 гривен в зависимости от размера). Однако свое творение можно оставить для продажи на благотворительном аукционе.

Во время оформления корзин живыми цветами флористы научат вас пользоваться специальными губками для удержания влаги, которые не будут заметны под декоративными элементами, но сохранят цветы свежими до самого Пасхального богослужения.

Звезды - детям

Ни одно благотворительное мероприятие не обходится сегодня без привлечения известных личностей, которые помогают привлечь больше внимания именно к благотворительной цели проекта. И в этом году на Благотворительную ярмарку «Пасхальная корзина» пришло много неравнодушных знаменитостей. Это и Ольга Сумская, и Яна Клочкова, и солист группы «С.К.А.Й.» Олег Бобчук, и певица Ренаты Штифель. Все они приняли участие в декорировании пасхальных корзин и поделились с нами тем, чем для них является Пасха, и как именно они готовятся к празднику.

Солист группы «С.К.А.Й.» Олег Бобчук уже третий год подряд лично ходит в церковь освящать пасхальную корзину. «Для меня Пасха - это всегда начало чего-то нового. Не только Новый год, а Пасху можно смело назвать началом новой страницы жизни», - рассказывает певец. В свою пасхальную корзину он обычно складывает крашанки, ветчину, колбасу, хрен, масло - "традиционные продукты, без всяких конфет и сникерсов».

Яна Клочкова призналась, что украшает пасхальную корзину впервые: «Я и не думала, что это может быть настолько интересно». Яна рассказала, что с детства ходила вместе с родителями в церковь освящать паски и яйца - без этого в их семье не обходилась ни одна Пасха.

А вот для певицы Ренаты Штифель украшать пасхальные корзины - не в новинку. В Ужгороде, откуда девушка родом, это давняя традиция: «У нас всегда все к пасхальному богослужению украшают корзины - даже конкурс такой проходит, чья корзина окажется самой красивой».

В семье Ольги Сумской обязанность готовить крашенки лежит на младшей дочери: «Она просто обожает этот процесс, уже целый год ходит обучаться розписи писанок. Сделала две крашаночки воском, которые уже пошли на выставку». Актриса рассказала, что пасхальную корзину для освящения собирает, как правило, в субботу. Однако ту замечательную корзину, которую она задекорировали на мастер-классе, госпожа Сумская домой не взяла, оставив ее для благотворительного аукциона.

Напомним, что организаторами праздника выступили: Украинская Православная Церковь, волонтерское движение православной молодежи «Молодость не равнодушна!", Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

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