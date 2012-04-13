«Православный молитвослов» - 90 тысяч установок за три месяца!
04:49, 13 апреля 2012Православие
0
Приложение для iPhone и Android
За три с половиной месяца с момента появления нового приложения «Православный молитвослов» для iPhone и Android количество его скачиваний достигает 90 тысяч (iPhone - 50 тыс., Аndroid - 39 тыс.).
Бесплатное приложение было создано группой разработчиков при участии портала Православие.Ru и выпущено в конце декабря 2011. В скором времени планируется его обновление.
Приложение доступно в AppStore и Android Market (по ключевым словам Молитвослов православный) и является совершенно бесплатным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter