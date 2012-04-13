Священник УПЦ посетит наших соотечественников в Ливии

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира сотрудник Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Захария КЕРСТЮК отбыл на пасхальный период в Ливию, где несмотря на военные действия, продолжают работать около 3 000 украинских врачей, а также проживают православные других национальностей.

Усилиями ОВЦС УПЦ при поддержке Организации Объединенных Наций удалось получить от нынешней ливийской власти разрешение на посещение страны, которая сейчас является закрытой. Обсуждается также возможность совершения пасхального богослужения. При этом ожидается, что украинский священник может посетить отдельные ливийской города, где компактно проживают и работают наши соотечественники.

Українська Православна Церква