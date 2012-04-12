В Великий четверг Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию и чин освящения мира

Сегодня, в четверг Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион; архиепископ Истринский Арсений; епископы РПЦ; столичное духовенство.

После евхаристического канона Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения мира. Перед началом

чинопоследования Святейший Владыка произнес краткое слово.

При пении тропаря Пятидесятницы Предстоятель благословил каждый сосуд с новоосвященным миром, влив в него древнее миро из алавастра — специального сосуда для хранения святого мира. Затем Святейший Патриарх Кирилл по традиции восполнил алавастр новоосвященным миром, что символизирует непрерывное преемство благодати, сохраняющееся в Церкви от апостолов до наших дней, и опечатал алавастр особой печатью. Также были закрыты и запечатаны сосуды с новым миром, которое затем будет передаваться во все епархии Московского Патриархата.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил чин умовения ног — по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей (см. Ин. 13:1-17), Святейший Патриарх омыл в храме ноги 12 сидящим священнослужителям, в знак глубокого смирения и служения народу Божию.

После заамвонной молитвы Святейший Патриарх Кирилл вышел из алтаря на кафедру, куда потом спустились 12 священников, севших на приготовленные скамьи. При чтении архидиаконом Евангельского повествования Предстоятель снял с себя знаки архиерейского достоинства: омофор, панагии и саккос, после чего препоясался лентием (длинным белым полотенцем) и по очереди умыл ноги одиннадцати священникам. Двенадцатый священнослужитель, по чину символизирующий апостола Петра, сначала отказывается от умовения, но потом, после евангельских слов «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною», просит омыть не только его ноги, но и руки и главу, после чего произносится ответ Спасителя: «Измовенный не требует, токмо нозе умыти».

После омовения ног последнего священника Предстоятель облачился в снятые прежде облачения, взошел на амвон и обратился к народу с Первосвятительским словом.

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Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста. Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря (до 1917 года для этих целей использовалась Крестовая (Мироваренная) палата бывшего Патриаршего дворца в Московском Кремле).

В Великий понедельник Патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трех дней непрерывно читается Евангелие. Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий четверг.

Освященное миро по благословению Святейшего Патриарха раздается в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси