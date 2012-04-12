В Великий Четверг Блаженнейший Митрополит Владимир совершил Божественную литургию

Сегодня, в Великий Четверг предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир в сослужении архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра совершил Божественную литургию в больнице, где в настоящее время проходит реабилитацию.

За богослужением Блаженнейший Владыка наградил правом ношения второго наперсного креста настоятеля столичного храма Рождества Богородицы протоиерея Василия ГРИЦЬКА.

По завершении богослужения Митрополита Владимира посетили викарии Киевской митрополии - архиепископ Яготинский Серафим и епископ Обуховский Иона.

Богослужение в этот день посвящено воспоминанию Тайной Вечери, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, тем самым показав пример смирения и братской любви. Ключевым моментом Тайной Вечери является установление Спасителем главного таинства христианской веры - Евхаристии. Поэтому в этот день все верующие, по возможности, стараются причаститься Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа.

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