Выходит в свет новая книга «Праздники Православной Церкви»

Выходит в свет новая книга митрополита Илариона (АЛФЕЕВА) «Праздники Православной Церкви». Книга рассказывает о годовом круге богослужений в Православной Церкви, о постах и праздниках. Но прежде всего – о спасении, о том, что нужно для спасения согласно православному вероучению. По каким принципам живет Церковь. Жизнь Церкви сегодня – это не тень, но отблеск славы будущего века. Все, что имеет отношение к нашему спасению, отражено в ее богослужении. Какие праздники установила для себя Церковь Нового Завета?

Если мы проводим нашу жизнь среди церковных праздников, то каков их смысл? Какое отношение они имеют к нашему спасению? Как и все, относящееся к Церкви, эти вопросы не могут быть вполне прояснены иначе, чем личным опытом. Однако помочь найти на них достойные ответы поможет настоящая книга. Новая книга владыки Илариона адресована широкому кругу читателей, как верующим, так и тем, кто только собирается переступить порог Церкви. Это новый совместный проект Издательства Московской Патриархии РПЦ и издательства «ЭКСМО».

Митрополит Волоколамский Иларион (АЛФЕЕВ) – председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Синодальной Библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры, доктор философии Оксфордского университета, доктор богословия Свято-Сергиевского православного богословского института, ректор Общецерковной аспирантуры имени свв. Кирилла и Мефодия. Митрополит Иларион является автором более 30 книг по богословию и истории Церкви, переведенных на разные языки и многократно переиздававшихся, а также музыкальных произведений для хора и симфонического оркестра.

Издательство Московской Патриархии